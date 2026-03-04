San Lorenzo de El Escorial pierde 2,69 millones de fondos europeos para rehabilitar viviendas

El PSOE de San Lorenzo de El Escorial ha acusado al Gobierno local del "gravísimo perjuicio económico y social" por la "pérdida definitiva" de 2,69 millones de euros de fondos europeos NextGenerationEU destinados a la rehabilitación de viviendas. Según la formación política de la oposición, la subvención fue anunciada por la alcaldesa, Carlota Esteban, en febrero de 2023, para financiar obras de mejora de eficiencia energética en hasta 500 viviendas del municipio.

"Sin embargo, la realidad administrativa ha pasado por encima de la propaganda: mediante una orden de agosto de 2025, el Ayuntamiento ha manifestado oficialmente su "imposibilidad de publicar la convocatoria", lo que ha supuesto el desistimiento del convenio y la pérdida total del dinero", han asegurado desde el PSOE.

El portavoz socialista, Diego Díaz, ha asegurado que se trata de un "ejemplo definitivo" de la "política de escaparate" del PP. "Estamos ante un equipo de gobierno que solo está para la foto y para vender humo. Se fueron al Ministerio a firmar un acuerdo de millones de euros para rehabilitar barrios, pero luego son incapaces de trabajar en el día a día", ha añadido. Según el edil, "no es un caso aislado" ya que la gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "también pende de un hilo con niveles de ejecución alarmantes".

"Según los datos oficiales a principios de 2026, el grado de cumplimiento total del PSTD de 2021 es de apenas un 42,77%, el de 2022 baja al 30,34% y el de 2023 se sitúa en un raquítico 21,10%", indican en el PSOE. Por ello, denuncian que el Equipo de Gobierno "está recurriendo a prácticas precarias", como "certificaciones que no se corresponden con lo ejecutado, contrataciones dudosas para intentar acelerar los trámites que no hicieron a tiempo".

"Hemos detectado la adjudicación de dos contratos menores a la misma persona el mismo día, rozando el máximo legal permitido por la ley y con la misma finalidad: el proyecto de eficiencia energética del polideportivo. Esta maniobra roza el fraccionamiento de contrato y evidencia las prisas de última hora de un gobierno que se ve incapaz de cumplir con los hitos establecidos por Europa, el gobierno central y la propia Comunidad de Madrid", indica el portavoz Diego Díaz.

Desde el Grupo Socialista se teme que San Lorenzo acabe en una situación similar a la de municipios vecinos como Collado Villalba, viéndose abocado a devolver millones de euros de actuaciones ya iniciadas por no cumplir los plazos en tiempo y forma.

El Ayuntamiento defiende su programa de rehabilitación de viviendas

Desde el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial han señalado que el Consistorio "ha ejecutado el programa Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y que "actualmente se encuentra en fase de tramitación administrativa", procediendo al abono de las ayudas correspondientes a las actuaciones ya realizadas.

"Las intervenciones han beneficiado a más de 120 viviendas, con una inversión superior a 2.800.000 euros y subvenciones concedidas próximas a los 800.000 euros", han añadido.

En cuanto a la renuncia a la convocatoria de ayudas vinculada a los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), han señalado que otros ayuntamientos, "incluso con mayor estructura y capacidad administrativa" han adoptado la misma decisión "por motivos similares, como Alcobendas, Coslada o Los Molinos".

"Asimismo, otros municipios deberán reintegrar una parte significativa de la subvención concedida al no haberse presentado solicitudes que cumplan los requisitos exigidos; por ejemplo, en Getafe únicamente se registraron siete expedientes, en Alcorcón cinco y en Torrejón tres, entre otros casos", han añadido.

"Imposibilidad material" de que los vecinos cumplieran los requisitos

Según estas fuentes, la principal causa "no ha sido una falta de voluntad política ni la capacidad de gestión", sino la "imposibilidad material" de que los propios vecinos "pudieran cumplir con los requisitos técnicos, económicos y administrativos impuestos por el Ministerio" ya que se trata de requisitos que "en numerosos casos, no responden a la realidad social, técnica y económica de nuestros municipios".

Así, han indicado que las condiciones exigidas en cuanto a plazos, porcentajes de ahorro energético, documentación técnica previa, compromisos económicos anticipados por parte de los propietarios, entre otros, "hacían inviable que un número suficiente de propietarios o comunidades pudieran acogerse a las ayudas con garantías de éxito".

"Forzar la convocatoria sin que existieran beneficiarios en condiciones reales de cumplir los requisitos habría supuesto generar falsas expectativas y una frustración aún mayor", han añadido.

De este modo, han asegurado que desde el Equipo de Gobierno se trabaja con "responsabilidad, priorizando la seguridad jurídica y la viabilidad real de las actuaciones" pues la gestión pública "exige rigor y honestidad, especialmente cuando se trata de Fondos Europeos, sujetos a controles estrictos y posibles reintegros posteriores".

Respecto a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), "ya se han explicado en diferentes sesiones Plenarias", por lo que han citado la de noviembre "al aprobar el presupuesto, al que se acompañaba el anexo de inversión", en el que se desglosó "una por una las actuaciones de los PSTD por importe de 6.300.000 euros y el estado de tramitación de cada una de ellas".

"Todas ellas, una vez recibidos los proyectos, se están licitando y ejecutando conforme a la normativa europea aplicable y cumpliendo los hitos y requisitos establecidos, con el rigor técnico y jurídico que exigen los fondos del PRTR. La ejecución de estos planes responde a una planificación seria y responsable, ampliamente explicada y difundida", subrayan en el comunicado.

Piden "analizar la gestión del Gobierno" de los fondos

Desde el Gobierno local han afirmado que "conviene recordar que España tenía asignados unos 163.000 millones de euros" en fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

"De los cuales se han ejecutado hasta la fecha alrededor del 35%, por lo que, antes de cuestionar la actuación de este equipo de Gobierno, debería analizarse la propia gestión del Gobierno de la Nación en materia de Fondos Europeos, siendo los responsables de la regulación y del diseño de convocatorias que numerosos municipios en toda España han tenido dificultades para ejecutar", han puntualizado.

A su juicio, "resulta poco coherente responsabilizar exclusivamente" a las entidades locales cuando "los marcos normativos y los plazos vienen impuestos por otras administraciones y se alejan de la realidad municipal".

"Desde el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se invita a realizar una crítica constructiva y basada en datos reales, orientada a mejorar los programas y adaptarlos a la realidad de los vecinos, en lugar de recurrir a notas de prensa alejadas de la realidad y que genera alarma innecesaria y confrontación política", han concluido.