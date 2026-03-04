Óscar Puente anuncia una inversión de 1350 millones de euros para la remodelación de la línea C-5 de Cercanías

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha trasladado este miércoles que la remodelación de la línea C-5 de Cercanías, que se extenderá hasta 2031, contará con un presupuesto de 1350 millones de euros para mejorar las vías de uno de los servicios de ferrocarril "más importantes" de España.

Así lo ha trasladado el ministro en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, en la que ha avanzado los detalles del proyecto de modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid, en la que ha estado acompañado por el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y socialistas de los municipios involucrados con la movilidad de esta línea de Cercanías.