MEDIOS DE TRANSPORTE
Óscar Puente anuncia una inversión de 1350 millones de euros para la remodelación de la línea C-5 de Cercanías
Óscar Puente presentó los detalles de la remodelación de la línea C-5 de Cercanías, un proyecto que busca mejorar las vías y que concluirá en el año 2031
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha trasladado este miércoles que la remodelación de la línea C-5 de Cercanías, que se extenderá hasta 2031, contará con un presupuesto de 1350 millones de euros para mejorar las vías de uno de los servicios de ferrocarril "más importantes" de España.
Así lo ha trasladado el ministro en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, en la que ha avanzado los detalles del proyecto de modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid, en la que ha estado acompañado por el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y socialistas de los municipios involucrados con la movilidad de esta línea de Cercanías.
China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025, informa funcionario de Ministerio de Ecología y Medio Ambiente
El Festival de Primavera es una transmisión de sentimientos y cultura
La prolongación de la Fiesta de la Primavera dispara el gasto vacacional e impulsa la vitalidad económica
Se celebran en Madrid las actividades de la serie “Feliz Año Nuevo Chino” 2026 en España
Avanzar con determinación, mejorar con estabilidad
