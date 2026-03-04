Don Quijote y Sancho Panza buscan ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras su presentación en Madrid

Don Quijote y Sancho Panza están a punto de emprender su aventura más trascendente: convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El próximo miércoles 11 de marzo, Madrid será el escenario de la presentación oficial de un proyecto que busca elevar a los personajes de Miguel de Cervantes a la máxima categoría de protección cultural otorgada por la UNESCO.

El acto, que se celebrará en la Oficina de Promoción Turística en la capital, reunirá a representantes de las letras, las artes y las instituciones para desgranar un expediente que acredita cómo dos figuras de ficción han moldeado la cultura popular mundial desde 1605.

Un legado que trasciende el papel

La candidatura defendida por la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan sostiene que el Caballero de la Triste Figura y su escudero han dejado de ser meras creaciones literarias. Después de la Biblia, El Quijote es la obra más traducida y leída del mundo, pero su huella ha saltado de las bibliotecas a disciplinas tan dispares como la astronomía, la botánica o la publicidad.

Es un hecho excepcional que dos personajes literarios hayan bautizado estrellas, planetas y especies de escarabajos. Su presencia física es igualmente universal: desde los monumentos en Tokio y Nueva York hasta su integración en las vanguardias del cine y el teatro contemporáneo. La propuesta ante la UNESCO subraya que ambos encarnan valores como la igualdad, la justicia y la sabiduría popular, vigentes en los cinco continentes.

De Madrid a la sede de la UNESCO

El proyecto que se presenta en Madrid destaca por su enfoque multidisciplinar. El expediente no solo analiza el pasado, sino también la influencia de Don Quijote y Sancho en las redes sociales y el coleccionismo actual, donde sus arquetipos siguen protagonizando contenidos virales, demostrando una vigencia que supera los 400 años.

El primer objetivo de esta iniciativa es obtener la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), un paso administrativo indispensable para que el Ministerio de Cultura pueda elevar la candidatura a la sede de la UNESCO en París.

El proyecto ya cuenta con el respaldo de numerosas instituciones académicas y culturales de ámbito nacional que ven en esta gesta una oportunidad única para reivindicar el patrimonio literario español.