Ortega Smith pide explicaciones a Vox tras ser apartado de puestos clave y denuncia "humillación"

El exsecretario general de Vox y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha pedido explicaciones a su partido por "humillar, difamar y expulsar" sin "razón" a muchos de aquellos que lo impulsaron, después de que la formación le haya apartado de su puesto en la Diputación Permanente del Congreso y de comisiones.

En un mensaje en X donde hace referencia a la noticia sobre su retirada de dichos puestos, ha asegurado que no dejará de seguir luchando por España y por la libertad mientras otros "lo seguirán haciendo por sus únicos intereses personales y económicos". Ortega Smith dejó de formar parte, a petición de Vox, el pasado 25 de febrero de la Diputación Permanente y de las Comisiones de Justicia, Interior y de la de investigación de la Operación Cataluña. Un día más tarde se le integró como vocal en la Comisión de Presupuestos.

Vox está a la espera de que el Comité de Garantías del partido resuelva el expediente de expulsión impulsado por el Comité Ejecutivo Nacional contra Ortega Smith por negarse a obedecer su orden de que dejara de ser su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. "Algún día, algunos tendrán que explicar por qué se está humillando, difamando y expulsando, sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto, al único servicio de España y de los españoles, y que aún nos seguimos dejando la piel por él", ha escrito Ortega Smith en su perfil de X.

Solidaridad de Antelo

El mensaje de Ortega Smith ha recibido el apoyo del hasta ahora líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, a quien la dirección nacional ha descabalgado de la cúpula del partido en la región. "Ánimo amigo, el tiempo pone a cada uno en su lugar", ha comentado en la misma red social.

La última decisión de la dirección del grupo parlamentario de Vox sobre ortega Smith ha sido decidido quitarle de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que se mantiene en pie cuando convocan elecciones generales, y de las comisiones de Justicia e Interior, en las que llevaba desde que logró escaño en 2019. Únicamente ha quedado adscrito a la Comisión de Presupuestos, que lleva años sin reunirse por falta de proyecto presupuestario.

En menos de año y medio, Ortega Smith ha ido perdiendo puestos en el partido, todo ello tras protagonizar algunos choques con el entorno de Abascal. Llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 se quedó reducido a vocal y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre. En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, y perdió las portavocías de las comisiones de Interior y, después, de Justicia. Además, fue enviado al llamado 'gallinero' del hemiciclo, pese a que todos estos años estaba sentado en el núcleo central del grupo parlamentario.