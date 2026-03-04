Obras en la R-2: el Gobierno invertirá 21 millones de euros para mejorar el firme entre el aeropuerto de Torrejón y Guadalajara

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 21 millones de euros (IVA no incluido) un contrato de obras para rehabilitar unos 45 kilómetros de firme de la autopista R-2 entre el aeropuerto de Torrejón y Taracena (Guadalajara).

El tramo de actuación, que atraviesa la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, arranca en el semienlace de conexión con la autovía M-50, a la altura del kilómetro 17 de la R-2, y discurre en dirección noreste hasta conectar con la A-2, a la altura del kilómetro 61,630 de dicha vía, según ha informado el Ministerio en nota de prensa. En este tramo de la R-2 se localizan cinco enlaces completos, un semienlace, dos playas de peaje troncales, cuatro playas de peaje laterales, dos vías de servicio (uno en cada calzada) y 24 pasos de mediana. En los trabajos a desarrollar se incluyen todos estos elementos existentes a lo largo del tramo de actuación.

Los trabajos consisten en el fresado y reposición de la capa de rodadura con mezcla bituminosa discontinua, al objeto de aumentar significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando así su período de vida útil. Adicionalmente, se ha proyectado la reposición de la señalización horizontal y los elementos de balizamiento. También se llevará a cabo la restitución de las espiras de las seis estaciones de aforo existentes en el tramo y de las juntas de dilatación de algunas de las estructuras situadas en el ámbito de actuación.

Esta obra se enmarca en el plan de inversiones de la Sociedad Estatal de infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), dotado con 455 millones de euros. El objetivo de este plan es devolver a un estado óptimo de funcionamiento las autopistas revertidas al Estado, tales como las radiales R-2, R-3, R-4, R-5, y otras como la AP-36, AP-41, AP-7 en Alicante y Cartagena, y la M-12, así como los tramos libres gestionados por la entidad, como es el caso de la M-50.

El plan incluye intervenciones en ocho áreas prioritarias: rehabilitación de firmes, túneles, estructuras, señalización, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y de peaje, reducción de ruido, iluminación y mejoras de capacidad. La rehabilitación de firmes representa el 50,8% del presupuesto total, siendo por tanto el eje principal de este programa de modernización.