MERCADILLO
Nuevo mercadillo efímero en una vivienda del Retiro: antigüedades y objetos con historia a la venta los días 5 y 6 de marzo
En una casa de la calle Alberto Bosch, 9, La Moraleja Home Market ofrecerá una selección de objetos antiguos y vintage, desde aparadores hasta joyas, con el objetivo de dar una segunda vida a estos artículos
Ahora más que nunca, lo antiguo vuelve a ser tendencia. Sombreros de copa, juegos de té, o joyas con memoria inundan las redes y, si bien hace unos años la estrategia para hacerse con uno de estos tesoros habría sido buscar en rastrillos al aire libre o en un local de antigüedades, un nuevo modelo de compraventa ha revolucionado Madrid: los mercadillos efímeros en viviendas.
Ya son varias las empresas que se han decantado por esta propuesta, ofreciendo a sus compradores esta nueva y dinámica forma de descubrir piezas históricas en un entorno real. Así, empresas como La Moraleja Home Market se suman al vaciado integral de viviendas convirtiéndolas en mercadillos exclusivos donde todo (sí, todo) está a la venta.
Un mercadillo efímero y gratuito en el barrio del Retiro
"Ven con tiempo. Ven con curiosidad. Aquí no se compra por impulso... se elige con el corazón", así invita La Moraleja Home Market a descubrir su próximo proyecto de venta, una vivienda situada en la calle de Alberto Bosch, 9, en el barrio del Retiro. Desde su salón a su vestidor, este piso perteneciente a un edificio residencial transformará sus estancias en un escaparate durante los días 5 y 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas.
Aparadores, alfombras, marcos dorados, una lámpara de araña, cámaras vintage, óleos, joyas, bisutería, juegos clásicos o piezas de decoración singulares figuran entre los artículos en venta que podrán adquirirse en este mercadillo efímero en pleno centro de la capital.
Además de una gran estrategia de marketing, este nuevo modelo de compraventa destaca por su sostenibilidad y promoción de una economía circular, buscando dar una segunda vida a objetos que de otra manera habrían acabado en el punto limpio más cercano: "En Retiro no vamos a montar un market. Vamos a abrir una casa llena de piezas con pasado... listas para empezar algo nuevo contigo", explican.
Aunque la entrada será gratuita, el acceso a la vivienda requerirá de un QR que ya puede descargarse online. Además, la organización recuerda que se trata de un tercer piso sin ascensor y que, por su localización en una zona céntrica de la capital, aparcar puede resultar complicado. Por ello, recomiendan el uso del transporte público, desde la línea 2 de metro (paradas de Retiro o Banco de España), o las líneas de autobús de la EMT.
Desde La Moraleja Home Market animan a todos los curiosos a dejarse sorprender, a cruzarse con esa pieza que, sin saber por qué, encajará perfectamente en sus hogares, al final... "No todo lo que se encuentra se estaba buscando".
