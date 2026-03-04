Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UniversidadesPilar LandeiraMatías FerreiraMujeres directivasPilla TortillaAtléticoLesión RodrygoCalima en MadridKarmele Marchante
instagramlinkedin

MERCADILLO

Nuevo mercadillo efímero en una vivienda del Retiro: antigüedades y objetos con historia a la venta los días 5 y 6 de marzo

En una casa de la calle Alberto Bosch, 9, La Moraleja Home Market ofrecerá una selección de objetos antiguos y vintage, desde aparadores hasta joyas, con el objetivo de dar una segunda vida a estos artículos

Objetos que estarán en venta en el próximo mercadillo efímero en un piso del barrio del Retiro

Objetos que estarán en venta en el próximo mercadillo efímero en un piso del barrio del Retiro / La Moraleja Home Market

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Ahora más que nunca, lo antiguo vuelve a ser tendencia. Sombreros de copa, juegos de té, o joyas con memoria inundan las redes y, si bien hace unos años la estrategia para hacerse con uno de estos tesoros habría sido buscar en rastrillos al aire libre o en un local de antigüedades, un nuevo modelo de compraventa ha revolucionado Madrid: los mercadillos efímeros en viviendas.

Piezas de decoración únicas que estarán a la venta en el próximo mercadillo efímero

Piezas de decoración únicas que estarán a la venta en el próximo mercadillo efímero / La Moraleja Home Market

Ya son varias las empresas que se han decantado por esta propuesta, ofreciendo a sus compradores esta nueva y dinámica forma de descubrir piezas históricas en un entorno real. Así, empresas como La Moraleja Home Market se suman al vaciado integral de viviendas convirtiéndolas en mercadillos exclusivos donde todo (sí, todo) está a la venta.

Un mercadillo efímero y gratuito en el barrio del Retiro

"Ven con tiempo. Ven con curiosidad. Aquí no se compra por impulso... se elige con el corazón", así invita La Moraleja Home Market a descubrir su próximo proyecto de venta, una vivienda situada en la calle de Alberto Bosch, 9, en el barrio del Retiro. Desde su salón a su vestidor, este piso perteneciente a un edificio residencial transformará sus estancias en un escaparate durante los días 5 y 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas.

Aparadores, alfombras, marcos dorados, una lámpara de araña, cámaras vintage, óleos, joyas, bisutería, juegos clásicos o piezas de decoración singulares figuran entre los artículos en venta que podrán adquirirse en este mercadillo efímero en pleno centro de la capital.

Juegos clásicos que estarán a la venta los próximos 5 y 6 de marzo

Juegos clásicos que estarán a la venta los próximos 5 y 6 de marzo / La Moraleja Home Market

Además de una gran estrategia de marketing, este nuevo modelo de compraventa destaca por su sostenibilidad y promoción de una economía circular, buscando dar una segunda vida a objetos que de otra manera habrían acabado en el punto limpio más cercano: "En Retiro no vamos a montar un market. Vamos a abrir una casa llena de piezas con pasado... listas para empezar algo nuevo contigo", explican.

Piezas de vajilla que estarán disponibles para su compra en el próximo mercado efímero en el Retiro

Piezas de vajilla que estarán disponibles para su compra en el próximo mercado efímero en el Retiro / La Moraleja Home Market

Aunque la entrada será gratuita, el acceso a la vivienda requerirá de un QR que ya puede descargarse online. Además, la organización recuerda que se trata de un tercer piso sin ascensor y que, por su localización en una zona céntrica de la capital, aparcar puede resultar complicado. Por ello, recomiendan el uso del transporte público, desde la línea 2 de metro (paradas de Retiro o Banco de España), o las líneas de autobús de la EMT.

Noticias relacionadas y más

Aparador de cristal disponible para su compra los próximos 5 y 6 de marzo

Aparador de cristal disponible para su compra los próximos 5 y 6 de marzo / La Moraleja Home Market

Desde La Moraleja Home Market animan a todos los curiosos a dejarse sorprender, a cruzarse con esa pieza que, sin saber por qué, encajará perfectamente en sus hogares, al final... "No todo lo que se encuentra se estaba buscando".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
  2. La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
  3. Viajar barato desde Madrid ya es posible con la nueva promoción de Ouigo: cuándo y cómo conseguir los billetes
  4. Comprar un Picasso en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes: arranca la feria donde los cuadros se negocian a la antigua
  5. Abierta la convocatoria de becas de la Fundación Romanillos: cómo solicitar las ayudas para el curso 2026-2027
  6. Un avión privado propiedad de Cristiano Ronaldo vuela de Riad a Madrid, pero...: ¿viajaba el portugués a bordo?
  7. La Universidad de Alcalá tiene nuevo rector: Carmelo García estará al frente los próximos seis años
  8. La Línea 3, columna vertebral del sur de Madrid, celebra 75 años de su ampliación entre Delicias y Legazpi

China destaca el desarrollo económico como tarea central durante el período del XV Plan Quinquenal

China destaca el desarrollo económico como tarea central durante el período del XV Plan Quinquenal

China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025, informa funcionario de Ministerio de Ecología y Medio Ambiente

China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025, informa funcionario de Ministerio de Ecología y Medio Ambiente

El Festival de Primavera es una transmisión de sentimientos y cultura

El Festival de Primavera es una transmisión de sentimientos y cultura

La prolongación de la Fiesta de la Primavera dispara el gasto vacacional e impulsa la vitalidad económica

La prolongación de la Fiesta de la Primavera dispara el gasto vacacional e impulsa la vitalidad económica

Se celebran en Madrid las actividades de la serie “Feliz Año Nuevo Chino” 2026 en España

Se celebran en Madrid las actividades de la serie “Feliz Año Nuevo Chino” 2026 en España

Avanzar con determinación, mejorar con estabilidad

Avanzar con determinación, mejorar con estabilidad

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

Aranjuez invertirá 400.000 euros en videovigilancia con casi 100 cámaras para reforzar la seguridad ciudadana

Aranjuez invertirá 400.000 euros en videovigilancia con casi 100 cámaras para reforzar la seguridad ciudadana