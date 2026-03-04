Las mujeres madrileñas cobran 5.802 euros anuales menos que los hombres y concentran siete de cada 10 empleos a tiempo parcial, según CCOO

Año tras año, la brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid. Se reduce, pero todavía las mujeres cobran menos de media que los hombres, hasta casi un 20% menos, lo que supone unos 5.802 euros anuales, según se desprende del informe Situación sociolaboral de las madrileñas , elaborado por el sindicato Comisiones Obreras con motivo de la celebración el próximo domingo del 8M, Día Internacional de la Mujer y presentado hoy en Madrid.

Con información de la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, últimos disponibles, el salario medio de las mujeres en la Comunidad de Madrid fue de 29.250 euros frente a los 35.052 euros de media que cobraron los hombres. La diferencia es de un 19,8%, una desigualdad ligeramente superior a la media nacional, que se situó en el 19,2%.

Se observa un descenso continuado desde 2009, cuando la diferencia llegó a ser de un 33%, pero desde el sindicato se entiende que la brecha salarial continúa siendo “uno de los principales problemas estructurales” del mercado laboral madrileño.

Entre las razones se apunta a la mayor tasa de contratación parcial y temporal entre las mujeres, pero también a la mayor concentración de mujeres en ocupaciones y sectores de actividad peor remunerados. De hecho, cuando se considera la diferencia de salario medio por hora trabajada, descontando de esa forma el efecto de la parcialidad y la temporalidad, los ingresos de las mujeres siguen siendo sustancialmente menores, hasta un 11,7%. Frente a los 18,9 euros de media por hora trabajada que cobraba una mujer madrileña con los datos de 2023, un hombre percibía 21,2 euros. De nuevo, la proporción es superior a la media nacional, del 8,1%.

La diferencia es particularmente acusada entre las mujeres mayores de 55 años, franja de edad en la que asciende hasta un 28,5%. Desde CCOO lo achacan a la "división sexual del trabajo". Las mujeres, explica el informe, asumen en mayor medida las cargas familiares y domésticas, lo que condiciona tanto su permanencia en el mercado laboral como su la evolución de su trayectoria profesional. Por sectores, la brecha salarial llega a ser de un 22,4% en el sector servicios (6.488 euros), mientras que cae a un 6,7% (2.438 euros) en la industria y un 3,4% (910 euros) en la construcción, ramas de actividad donde la presencia femenina es porcentualmente menor.

La brecha salarial no es el único desequilibro del mercado laboral madrileño sobre el que alerta el informe. El documento también alude a la menor tasa de actividad de las mujeres, hasta nueve puntos por debajo de la de los hombres, en este caso con datos de 2025 de la Encuesta de Población Activa. La situación preocupa especialmente entre las mujeres jóvenes, de 25 a 34 años. Se observa en este tramo de edad un aumento de ocupación respecto al año pasado, pero el crecimiento ha sido "significativamente inferior" al registrado entre los hombres. Las mujeres de entre 25 y 34 años son la única franja por edad y sexo que presentan una tasa de empleo inferior hoy que en 2019, año de referencia previo a la pandemia.

Las mujeres concentran, además, las mayores tasas de temporalidad y parcialidad. El 20% de las mujeres madrileñas trabajan a tiempo parcial frente a un 6,8% de los hombres. Entre el total de personas trabajando a tiempo parcial en la región, un 71,1% son mujeres. De ellas, el 43,9% afirman tenerlo de manera involuntaria, por no encontrarlo a tiempo completo. Otro 17,8% lo tiene por dedicarse a los cuidados de personas a cargo, un porcentaje que entre los hombres se queda en el 5,9%.

Estas desigualdades repercuten también en las pensiones. De media los hombres madrileños cobran 555 euros más que las mujeres, lo que significa un 43,7% de diferencia entre lo que perciben unos y otras. Únicamente en las de viudedad se observa un desnivel en favor de las mujeres de 131 euros, un 10,6%, pero, como detallan desde CCOO, tiene que ver con que se calculan sobre la base de cotización de las parejas. En el caso de las de jubilación, la pensión media de una mujer en Madrid es de 1.422 euros y la de un hombre, de 1.979 euros. Se trata de una diferencia de un 39,2%, o 557 euros, menos.