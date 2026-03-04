Tanzania o un crucero por el Caribe: estos son los mejores viajes de las Rutas Culturales de Madrid 2026 y así puedes solicitarlos

La Comunidad de Madrid ha presentado la XXI edición de las Rutas Culturales, el programa de viajes para mayores de 55 años con una de las ofertas más amplias del país. Esta edición llega con más de 350.000 plazas y 1.400 destinos, una propuesta pensada para impulsar el envejecimiento activo, fomentar hábitos de vida saludables, reforzar la autonomía personal y ayudar a prevenir la soledad no deseada.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que el programa "se ha convertido en una auténtica comunidad viajera” para las personas mayores de la región, facilitando que compartan experiencias y "puedan entablar amistad con otros viajeros con intereses similares". También ha destacado su valor como actividad para conectar con otras personas y evitar situaciones de aislamiento.

Destinos y tipos de viajes

Entre el más del millar de opciones que se presentan este año, destacan 399 destinos nacionales (164 escapadas, 186 rutas por la Península y 49 viajes a Baleares y Canarias) y 867 propuestas en el extranjero, que incluyen 34 destinos en Portugal, 81 ciudades europeas e internacionales, 57 circuitos exprés, 405 itinerarios de media distancia y 290 grandes viajes, además de 79 cruceros y 49 mercadillos navideños.

El programa mantiene además 350 plazas gratuitas destinadas a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Como novedad, en esta edición se priorizará a quienes no pudieron acceder a una plaza en los dos últimos años, con el fin de ampliar el número de beneficiarios.

Las Rutas Culturales, activas desde 2005, han ido creciendo en destinos y formatos: viajes nacionales, recorridos internacionales, media y larga distancia y cruceros. Desde su primera edición, más de un millón de madrileños han disfrutado del programa visitando algunas de las principales ciudades y regiones del mundo.

Nuevas rutas: Tanzania o República Dominicana

En esta edición se han incluido, además, nuevos destinos a varios balnearios, al Valle del Jerte, al sur de Francia, a la campiña inglesa, Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín, Tanzania, California, Florida, Laos, la India, o un crucero por el Caribe de la República Dominicana.

Todos los itinerarios incluyen alojamiento en hoteles de tres o más estrellas, régimen de pensión completa, un programa de excursiones y visitas, y un guía acompañante durante todo el trayecto. Los precios oscilan entre los 350 euros por persona para estancias de cuatro días en la Península, hasta 1.995 euros para un recorrido internacional con una duración mínima de ocho.

Cómo funciona la organización del programa

Las Rutas Culturales se gestionan a través de un convenio entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV). Son siete las empresas encargadas de comercializar los viajes: Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, IAG7, Cibeles, BTravel, Nautalia y Caminos Senior.