Esta es la mejor tortilla de patatas de Madrid: cebolla bien pochada y buen producto, las claves

Huevo, patata y cebolla. Nada más simple que una tortilla de patatas, aunque no todo es tan fácil. Los pequeños matices en la cocción o fritura de la patata, el cuajo del huevo o la manera de picar la cebolla (o incluso no poner) marcan la diferencia. La maestría con los fogones no es para todo el mundo y, aunque sea sencillo de entender el proceso, la excelencia en la cocina solo la consiguen los mejores.

Eso es lo que busca el concurso 'La mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid', organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE). Esta edición ha reunido a algunos de los mejores profesionales del sector en la región, con el foco en el gran icono de la gastronomía española. La principal condición era que las tortillas incluyeran al menos dos ingredientes con el distintivo M Producto Certificado, que reconoce la calidad diferenciada de los alimentos elaborados en la Comunidad de Madrid.

La final se ha desarrollado en formato dinámico: los participantes han llevado la tortilla preelaborada y han dispuesto de diez minutos para cuajarla, presentarla y emplatar seis raciones, que han sido evaluadas por un jurado de cata, que ha valorado elaboración, presentación y sabor, y un jurado técnico, el cual ha puntuado destreza y limpieza.

Uno de los cocineros participantes en el concurso ‘La mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid’. / EFE/ Nahia Peciña

Pero, ¿cuál es la mejor tortilla de Madrid? En esta edición del concurso, el restaurante Chic By Rosi la Loca, en el distrito Centro de la capital, ha conseguido levantar el primer premio, seguido por la Taberna Cosme y Bulevar 54, completando un podio que refleja la diversidad de estilos.

La tortilla de Chic By Rosi la Loca tiene un nombre propio: Javier Alfaro, su cocinero, defiende una receta que respeta el producto y la técnica. ¿Su clave principal? Que la cebolla esté "bien pochada" y la patata sea de buena calidad.

"Estamos muy contentos, es un orgullo ganar el concurso", ha afirmado Alfaro al recoger el premio. Visiblemente emocionado, es consciente del impulso que supone para su establecimiento lograr el galardón. Seguramente, en los próximos días las reservas del restaurante crecerán con decenas de comensales con ganas de probar 'la mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid'