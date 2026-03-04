Problemas en Madrilucía: la feria reducirá el número de casetas y acortará su duración a dos semanas

Giro radical para la que será la primera gran feria andaluza madrileña. La organización de Madrilucía ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid que reducirá el número de casetas de 200 a 100 y que acortará su duración a dos semanas.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Consistorio de la capital, Borja Carabante, en una visita al parque Juan Carlos I para comprobar el control de las orugas procesionarias.

El PSOE de Madrid, Sevilla y Getafe se oponen a Madrilucía por "banalizar" la Feria de Abril

Carabante ha sido preguntado por la reunión mantenida este miércoles por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, su homólogo de Sevilla, Antonio Muñoz, y la alcaldesa de Getafe en la que han mostrado su rechazo a la celebración de este evento. Maroto y Muñoz han criticado la banalización de la Feria de Servilla, mientras que Hernández ha centrado sus reproches en las afecciones a la movilidad y el tráfico, así como la coincidencia de fechas con las fiestas patronales de su ciudad.

Madrilucía tendrá lugar entre mayo y junio en el recinto de Iberdrola Music, que se encuentra a cerca de un kilómetro de Getafe Norte y que ha causado en previos eventos como el Mad Cool problemas de ruidos y movilidad en esta zona y en la colonia Marconi de Villaverde.

Frente a ello, Carabante ha afirmado que se dan las condiciones de movilidad y seguridad que "garantizan la celebración en buenas condiciones" en el Iberdrola Music y ha puesto en valor que los promotores "han ido llevando a cabo actuaciones, inversiones que lo van mejorando, actuaciones muy relacionadas especialmente con la movilidad que permite que se pueda celebrar en las mejores condiciones y también de seguridad".

Además, entienden que la reducción de aforo va a implicar también un descenso de los "eventuales problemas" que pudiera causar la llegada de los asistentes al entorno.

"Me consta en relación a la reducción del aforo que estaban en torno a unas 200 casetas y finalmente va a ser unas 100 casetas. También me consta que han reducido el número de días y van a ser al principio 3-4 fines de semana, finalmente van a ser tan solo 2 fines de semana", ha planteado el delegado.

¿Cuáles serán los precios?

El festival ofrece una amplia gama de actividades y espacios: zona cultural, zona ecuestre, zona gastronómica, zona recreativa y zona musical. Ahora, la que más ha dado de hablar es la zona festiva, en la que se encontrarán las ahora 100 casetas con catering, decoración temática, música en directo y aseos con servicio de limpieza continuo.

Reservar una de ellas tiene un precio de 55.000 euros más IVA. Otra opción es hacerse socio exclusivamente a una caseta club, por 1.999 euros con IVA incluido, oferta válida por tiempo limitado, ya que el precio original es de 2.418,79 euros. El periodo de solicitud de casetas ya está disponible y se adjudicará por orden de llegada.