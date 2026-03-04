Madrid se tiñe de verde: la Semana de Irlanda regresa del 10 al 17 de marzo con un gran desfile y actividades culturales

La capital tiene un amplio calendario de celebraciones abierto a todo el mundo. Tras el paso del Año Nuevo Chino llega otro país a ser el protagonista: Irlanda. San Patricio es una de esas fiestas internacionales que se han reinterpretado en la ciudad de Madrid y que acerca a los madrileños a conocer nuevas culturas.

Actividades de todo tipo

La Semana de Irlanda regresa con más fuerza que nunca del 10 al 17 de marzo. La capital se sumergirá en el espíritu vibrante del Día de San Patricio que teñirá de verde la ciudad con una programación repleta de actividades para todos los gustos.

San Patricio es el patrón de Irlanda y una de las figuras religiosas más influyentes de su historia / Turismo Irlanda

Música en vivo, espectáculos de danza irlandesa, literatura, cine, gastronomía, deportes tradicionales y, como broche de oro, el espectacular desfile de San Patricio que llenará la Gran Vía de Madrid con más de 1.200 participantes entre bandas de gaitas, animación y baile irlandés.

Llega la 'Green Vía'

Las fiestas de San Patricio arrancan el 10 de marzo con la transformación de la mítica estación de Metro de Gran Vía que pasará a ser la 'Green Vía' durante toda la programación. Además, el espacio estará ambientado para la ocasión y acogerá actuaciones diarias de música y baile celta.

El propio vestíbulo será un escenario para actuaciones diarias de música y danza a cargo de artistas vinculados a la University College Dublin (UCD).

Cine y charlas para conocer Irlanda

El cine irlandés estará presente en dos proyecciones: el 11 de marzo en La Casa de Vacas, situado en el Retiro, y el 13 de marzo en el Cine Doré, en la Filmoteca Española.

Además, habrá propuestas para quienes quieran adentrarse más en la cultura del país. El 13 de marzo a las 19:00 horas tendrá lugar la Experience Ireland en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao y el 16 de marzo a la misma hora B travel & Catai Chamberí acogerá una charla viajera sobre Irlanda a través de la literatura, con la participación del escritor y periodista Use Lahoz.

Literatura irlandesa en el centro de Madrid

La literatura tendrá un papel relevante en la programación de las fiestas. El día 11 de marzo a las 19:30 horas está prevista una lectura y charla bilingüe con la autora Eimear McBride y el editor Enrique Redel en la Casa del Lector, en el Matadero, organizada por la librería Desperate Literature.

Un día más tarde, el 12 de marzo a las 19:30 horas tendrá lugar el circuito del lector de literatura irlandesa en la Librería Párenthesis, en Lavapiés. El día 17 de marzo el Ateneo de Madrid acogerá una lectura de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift con motivo del 300º aniversario de su publicación.

El gran evento: el desfile de San Patricio

Sin duda la gran cita tendrá lugar el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas, momento en el que un año más la música celta regresará al centro de la capital con una nueva edición del Desfile de San Patricio. Una convocatoria que reunirá a más de 600 gaiteros integrados en 40 bandas y agrupaciones que convertirán a la famosa calle en una fiesta.