La Comunidad de Madrid reconocerá la lucha de las mujeres iraníes por su libertad entre sus premios del 8M

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá este viernes el acto de entrega de los reconocimientos que concede el Gobierno regional con motivo del 8 de marzo, que distinguirá la lucha de las mujeres iraníes por su libertad, a la activista mexicana Alessandra Rojo, a la empresa Ausonia y al ginecólogo Juan Vidal, entre otros.

Los reconocimientos de la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, que serán entregados en una gala en la Real Casa de Correos, distinguen trayectorias profesionales destacadas por su dedicación, talento y contribución a la sociedad.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha informado de los galardonados en esta XV edición, en la que la Comunidad de Madrid quiere reconocer "la valentía y determinación de las mujeres iraníes tanto dentro como fuera de su país para "desafiar la opresión" y reclamar reformas democráticas y la igualdad de derechos.

Múltiples reconocimientos

"Pedro Sánchez está con el tirano. El pueblo de Madrid está con las mujeres que se revelan contra la tiranía", ha subrayado.

Por otro lado, se premiará la labor de la política y activista mexicana Alessandra Rojo de la Vega, defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad en México. Ha fundado organizaciones dedicadas a combatir la violencia contra la mujer, y ha impulsado acciones para prevenir y atender situaciones de abuso y discriminación. En 2024 fue elegida alcaldesa de Cuauhtémoc.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también condecora a la empresa española Ausonia como marca referente en el cuidado y la higiene íntima femenina en España con un trabajo vinculado a un firme compromiso con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, y con una labor de sensibilización social y de colaboración en iniciativas como la lucha contra el cáncer de mama.

Fabiola Martínez, Alejandra Osborne, Almudena Cid y Paloma del Río se unen a la lucha de Ausonia contra el cáncer de mama. / .

Cocineras, doctoras, activistas...

También será reconocida la empresaria Alba Pau, que, además, de defender la cocina tradicional y mediterránea con su restaurante Can Pau, en Ibiza, recibirá esta distinción por su implicación en causas sociales y su apoyo a asociaciones que trabajan con menores víctimas de maltrato.

En ciencia, será distinguida la doctora en Biomedicina Isabel Calvo, primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas. Tras una destacada trayectoria en investigación, decidió orientar su carrera hacia el deporte de combate, que compagina con otros objetivos personales, como la preparación de oposiciones para bombera.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico reconoce el trabajo de la doctora en Biofísica Eva Nogales, reconocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina, un hallazgo clave para las terapias contra el cáncer. Este descubrimiento la llevó a convertirse en 2023 en la primera científica española en ganar el Premio Shaw (considerado el Nobel Oriental).

La revista Yo Dona, con más de 20 años de historia, es el primer suplemento para la mujer del diario El Mundo, y se ha consolidado, según el Gobierno regional, como un referente en la información, entrevistas y reportajes sobre actualidad, cultura y moda, dando voz al talento femenino.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también premiará al ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional, con más de seis décadas de ejercicio profesional, que ha dedicado su carrera a la salud y el acompañamiento de las mujeres, desarrollando igualmente su labor en los hospitales públicos de La Paz y Puerta de Hierro.