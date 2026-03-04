El Gobierno madrileño denuncia 323 incidencias en Cercanías en 2026 y exige inversiones inmediatas

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez "medidas urgentes" para paliar los problemas de la red regional de Cercanías, que en lo que va de 2026 ha registrado 323 incidencias, con una media de cinco diarias.

Así lo recoge un informe del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) elevado hoy al Consejo de Gobierno autonómico y que denuncia que el "mal funcionamiento" del Cercanías "afecta diariamente a las previsiones de movilidad" del propio CRTM, al forzar el trasvase de viajeros a Metro y autobuses urbanos e interurbanos.

En una nota, la Comunidad detalla que las principales averías se han registrado en las instalaciones, con 119 casos, y en el material móvil, con 62, lo que para el Gobierno regional evidencia "la necesidad de reforzar de manera inmediata las inversiones en mantenimiento, modernización y renovación de la red ferroviaria".

650.000 madrileños

Las líneas más afectadas por las incidencias han sido la C-4 (Parla - Alcobendas-San Sebastián de los Reyes/Colmenar Viejo), con 77; la C-3 (Aranjuez - Chamartín), con 74; y la C-5 (Humanes - Móstoles-El Soto), con 54.

Estos fallos del servicio "impactan diariamente en la movilidad diaria de 650.000 madrileños", según la Comunidad, cuyo portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha exigido ejecutar las inversiones previstas en el Plan de Cercanías 2018/25, cuya dotación alcanzaba los 5.000 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha afirmado que las incidencias se han multiplicado por cuatro en los últimos seis años, con una cifra récord de 1.521 en 2025, una evolución que "no permite maquillaje alguno".

“Nunca se detallan los proyectos ni se aclaran los plazos de ejecución. Lo último que supimos es que se habían ejecutado actuaciones por valor de 819 millones, y eso fue en la última reunión que mantuvimos en 2023”, añade la Comunidad.

Precisamente esta mañana, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado el proyecto de remodelación de la línea C-5 de Cercanías, que se extenderá hasta 2031 y contará con un presupuesto de 1.350 millones de euros. "Menos fotos y menos postureo y más invertir", le ha replicado García Martín.