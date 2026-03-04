Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026

El sector educativo ha iniciado el año con la actualización de los indicadores de calidad que definen la enseñanza privada y concertada. Tres instituciones en Madrid —el Colegio Ramón y Cajal, el Colegio San Patricio y La Salle Nuestra Señora de las Maravillas— han logrado posicionarse entre los cinco mejores de todo el país, destacando por implementar modelos pedagógicos adaptados a un mercado laboral en transformación.

Cada centro representa una vía distinta hacia la formación: desde la gestión de procesos y la especialización internacional hasta el aprendizaje vivencial. Estos perfiles responden a la demanda de familias que buscan un equilibrio entre resultados académicos y desarrollo personal.

Colegio Ramón y Cajal

Esta institución ha estructurado su propuesta mediante un sistema de gestión de calidad certificado por el Sello EFQM +600. Su metodología, que abarca desde la etapa infantil hasta los 18 años, se fundamenta en el "aprendizaje con emoción". El Colegio Ramón y Cajal cuenta con una ubicación privilegiada en el barrio de Arturo Soria. Sus instalaciones se dividen en un edificio principal renovado para Primaria, Secundaria y Bachillerato, y dos sedes anexas e independientes dedicadas exclusivamente a la Escuela Infantil (de 0 a 6 años).

Instalaciones del Colegio Ramón y Cajal / COLEGIO RAMÓN Y CAJAL

Esta estrategia busca equilibrar la presión académica con el bienestar emocional del alumno. Según los datos del centro, este enfoque permite que el 90% de sus estudiantes logren acceder a su primera opción de grado universitario.

En el último curso, el colegio ha integrado la Inteligencia Artificial y la realidad virtual en sus programas diarios. Estas herramientas no se utilizan solo como recursos tecnológicos, sino como objetos de estudio para fomentar un uso ético y responsable de lo digital.

Colegio San Patricio

Se orienta hacia el alto rendimiento y la proyección internacional. Con más de seis décadas de trayectoria, el centro distribuye su actividad en tres campus madrileños diferenciados por etapas: Serrano y La Moraleja para ciclos iniciales, y El Soto para educación secundaria y bachillerato.

Una de las particularidades de esta institución es su programa específico para alumnos con altas capacidades. Esta iniciativa cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación y ofrece tutorías especializadas para potenciar el talento individual.

Sede del Colegio San Patricio en La Moraleja / Colegio San Patricio

Al estar integrado en la red internacional Inspired Education, el centro facilita la movilidad estudiantil y el acceso a exámenes globales. Sus puntuaciones en el Bachillerato Internacional (IB) sitúan a sus alumnos en los rangos más altos de las evaluaciones internacionales.

La Salle Nuestra Señora de las Maravillas

Este centro ofrece un perfil centrado en la tradición renovada. Fundado en 1892 en el distrito de Chamartín, aplica una metodología vivencial que intenta reducir la dependencia de los materiales teóricos tradicionales.

El objetivo es generar experiencias prácticas que refuercen la retención del conocimiento. Además, su pertenencia a la red global de La Salle le otorga una estructura de valores centrada en la convivencia, la justicia y el compromiso social.

Instalaciones para el Bachillerato de Artes / COLEGIO LA SALLE MARAVILLAS

Este análisis coincide con la publicación de los resultados del ranking anual de El Mundo, un informe que evalúa 180 centros bajo 28 criterios técnicos. En esta edición de 2026, la clasificación ha puesto especial énfasis en la gestión de la salud mental y la innovación tecnológica.

Noticias relacionadas

Este éxito se enmarca en un contexto de claro dominio regional: la Comunidad de Madrid aglutina más de un tercio de la lista completa, situando a 35 de sus centros entre los 100 mejores de España. En cuanto al podio nacional, el codiciado Top 5 de este año está conformado por el Ramón y Cajal (Madrid) en primera posición, seguido de La Salle Nuestra Señora de las Maravillas (Madrid), Manuel Peleteiro (La Coruña), Mas Camarena (Valencia) y el Colegio San Patricio (Madrid).