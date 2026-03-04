Madrid denuncia más de 300 incidencias en Cercanías en lo que va de año el día en que Puente presenta la reforma de la línea C5

Hasta 323 incidencias, denuncia la Comunidad de Madrid, se han registrado en la red regional de Cercanías en lo que va de año, una media de cinco diarias. El dato, llevado hoy en un informe por la Consejería de Transportes al Consejo de Gobierno, se ha dado a conocer el mismo día que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado una inversión de 1.350 millones de euros para modernizar la línea C5 (Móstoles El Soto - Humanes), la más utilizada de la red, con 72 millones de viajeros anuales.

De acuerdo con los datos aportados hoy por el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, los incidentes se han multiplicado por cuatro desde 2019. El pasado 2025 fue el año con más incidentes notificados, con un total de 1.521. En lo que va de año, las líneas más problemáticas han sido la C4, con un total de 77 incidencias; la C3, con 74, y la propia C5, con 54. Del total de incidencias de 2026, hasta 119 han sido averías en las instalaciones y 62 en el material móvil.

La presentación de estos datos ha servido para prolongar la polémica entre el Gobierno regional y el Ministerio de Transportes. "Hoy que el ministro Puente se ha hecho una foto en una rueda de prensa sin preguntas no me resisto a decirle que menos postureo y más invertir en los trenes de Cercanías y en las vías, que desde hace muchísimo tiempo están en un estado deplorable en nuestra comunidad", ha indicado García.

El portavoz regional se ha referido al plan presentado hoy por Puente como "parche" y ha reclamado que se ejecuten los más de 5.000 millones de euros que preveía el Plan de Cercanías 2018-2025. Asimismo, ha reprochado que la Comunidad de Madrid no haya sido informada de la actuación en la C5. La comisión de seguimiento del Plan de Cercanías no se reúne, de hecho, desde 2023, antes de que Óscar Puente llegara al ministerio.

"No hay diálogo ni ningún tipo de interés por tratar de compartir este tipo de información", ha asegurado García. "Desde luego, todo esto será papel mojado hasta que no veamos de verdad una máquina trabajando en las vías y hasta que no veamos un contrato de verdad para poder comprar material móvil para las Cercanías de la Comunidad de Madrid".

"Estamos acostumbrados a estos planes que parece que suman muchos millones de euros, pero que los alargan a 2028, a 2029, a 2030...", ha concluido. "Desde luego, por el momento, no estamos viendo ningún tipo de mejora en la red de Cercanías".

Desde la capital, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha celebrado “cualquier inversión que venga a mejorar las Cercanías”, especialmente de la C5, aunque ha matizado que les habría gustado que Transportes “no hubiera esperado tanto tiempo” para ejecutar las obras. De esta manera, ha señalado, el plan de movilidad diseñado para el soterramiento de la autovía A5 hubiera podido contar con unas Cercanías redimensionadas y “en pleno funcionamiento”.

Sobre la red de Cercanías en sí, Carabante ha reclamado que el servicio no solo “tenga mayores frecuencias”, sino que “sea puntual” y, sobre todo, “seguro”. Cuestiones que el delegado ha puesto en duda a la vista de las más de 1.000 incidencias registradas en 2025. Un cúmulo de problemas que ha “provocado es que los madrileños hayan optado por otros modos de movilidad”, perjudicando a “la movilidad sostenible en la ciudad de Madrid”.