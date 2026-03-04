Madrid alcanza el 42% de directivas: la región lidera en mandos intermedios, pero encalla en la alta dirección

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, el análisis de la situación de las mujeres en la Comunidad de Madrid dibuja una imagen con algunos avances, pero también con desigualdades persistentes. Aunque la región se consolida como un motor económico, las mujeres madrileñas aún enfrentan barreras estructurales que atraviesan el empleo, los salarios, la conciliación y la representación en los puestos de poder.

España se consolida como el país europeo con mayor representación femenina en puestos directivos y el sexto a nivel mundial, según el informe Women in Business de Grant Thornton. En este contexto, la Comunidad de Madrid lidera el avance nacional con un 42% de mujeres en cargos directivos, superando la media del país (38,4%).

No obstante, este liderazgo se diluye en la cúspide empresarial: la presencia femenina cae drásticamente en los puestos de máxima responsabilidad, alcanzando solo el 19,3% en direcciones generales (CEO) y un residual 4,5% en presidencias.

El techo de cristal prevalece

Esta barrera invisible es lo que se conoce como techo de cristal, un término acuñado en 1978 por Marilyn Loden y popularizado por el Wall Street Journal en 1986 para definir los impedimentos que encuentran las mujeres para ascender, a pesar de tener la misma cualificación que sus compañeros.

Como señalan los estudios de Morrison y Van Velsor, se llama así por ser "una barrera tan sutil que parece transparente, pero que resulta un fuerte impedimento" para moverse dentro de las jerarquías corporativas. En Madrid, esta brecha evidencia que el ascenso no es una cuestión de méritos, sino de superar estructuras donde aún persiste la cooptación masculina en la selección de altos cargos.

Los cuidados y la "doble jornada laboral"

Madrid presenta una de las tasas de actividad femenina más altas del país, impulsada por el sector servicios y la administración pública. No obstante, la brecha salarial persiste debido a factores como la parcialidad involuntaria y la segregación horizontal.

Una de las causas principales es el rol de cuidado del hogar, que se sigue adjudicando mayoritariamente a las mujeres, obligándolas a realizar dobles jornadas laborales. Así, factores como la falta de corresponsabilidad y los sesgos en torno a la maternidad frenan el ascenso de las mujeres en Madrid, premiando la disponibilidad masculina frente a un absentismo que los datos desmienten.

Esta cultura empresarial las excluye de las redes de influencia estratégicas, forjadas en horarios incompatibles con los cuidados; y las obliga a demostrar el doble de valía para superar los prejuicios sobre su capacidad de liderazgo.

El reto de las carreras STEM

En el ámbito educativo, las mujeres superan a los hombres en tasas de titulación universitaria en Madrid. Sin embargo, la segregación por ramas persiste: ellas son mayoría en Ciencias de la Salud y Humanidades, mientras siguen infrarrepresentadas en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Fuera de las aulas, dicha brecha influye directamente en su menor presencia futura en los sectores tecnológicos, que son actualmente los mejor remunerados y con mayor proyección.

Máximos históricos en la afiliación femenina

Coincidiendo con el análisis regional, los datos de la Seguridad Social publicados este 3 de marzo de 2026 confirman un dinamismo sin precedentes en el mercado laboral español. Por decimotercer mes consecutivo, el país supera los 10 millones de mujeres afiliadas, alcanzando un récord de 10.257.248 ocupadas.

Esta tendencia nacional refleja una mejoría en la calidad del empleo: las bases de cotización femeninas han subido un 25,9% desde 2019, lo que sugiere una reducción paulatina de la brecha salarial en la base de la pirámide laboral, a pesar de los retos pendientes en la alta dirección.

Noticias relacionadas

El análisis de los datos sugiere que, si bien se han dado pasos hacia la igualdad formal, la meta de la equidad real requiere que las organizaciones integren los cuidados en su estrategia mediante una flexibilidad laboral efectiva. El sector demanda un rediseño de las estructuras corporativas hacia espacios diversos que permitan al talento femenino desarrollarse plenamente, eliminando las barreras invisibles que, según los indicadores actuales, aún condicionan su progreso profesional.