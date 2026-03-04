La Comunidad de Madrid recibe 766.365 turistas internacionales en enero, un 8,76% más que en 2025

La Comunidad de Madrid recibió un total de 766.365 turistas internacionales durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 8,76% respecto al mismo mes de 2025, con un gasto de 1.610 millones de euros, un 15,61% más. Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de enero en la región de la serie histórica, según los últimos datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista permaneció 8,6 días en Madrid con un gasto de 245 euros al día, 68 por encima de la media nacional (177 euros) y un 12,3% más que en enero de 2025. En total, el gasto medio por persona se situó en 2.100 euros en la región, un incremento del 6,31% respecto al mismo mes del año anterior.

Por destinos, Canarias lideró la recepción de visitantes en enero con el 27,8% del total (+4,9%), seguida de Cataluña (19,7%) y la Comunidad de Madrid (14,9%). No obstante, el comportamiento fue desigual: mientras Madrid creció un 8,8%, Cataluña registró un retroceso del 6,2% en el número de entradas.

Datos nacionales

España recibió en enero la visita de 5,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un crecimiento del 1,2% frente al mismo mes de 2025, mientras que el gasto total realizado por estos visitantes se disparó un 9,3% hasta alcanzar los 7.805 millones de euros. El incremento el 1,2% en el número de llegadas registrado en el mes de enero contrasta con el aumento del 6,1% registrado en enero del pasado año, confirmando cierta tendencia a la ralentización.

Por mercados emisores, Reino Unido se consolidó como el principal emisor de turistas hacia España, con 897.095 viajeros, un 3,3% más. En contraste, los flujos procedentes de Alemania y Francia experimentaron descensos del 2% (527.327 turistas) y del 19,5% (517.788 turistas), respectivamente. En cuanto a la tipología del viaje, el alojamiento de mercado repuntó un 5,4%, impulsado por el sector hotelero (+7,3%), mientras que la vivienda en alquiler creció un 0,8%. Por el contrario, el alojamiento de no mercado (viviendas de familiares o amigos) sufrió una caída del 9,9%.

La estancia media mayoritaria se situó entre las cuatro y siete noches, con 2,2 millones de viajeros (+2,1%). Sin embargo, el flujo de excursionistas (sin pernocta) retrocedió un 2,2% y el de larga estancia (más de 15 noches) cayó un 9,1%. Asimismo, el INE destaca el auge de los viajes con paquete organizado, que crecieron un 9,5% hasta los 1,1 millones, frente al ligero descenso del 0,9% en los viajes independientes.