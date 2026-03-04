Lay’s abre en Madrid "Pilla Tortilla", el primer bar restaurante del mundo con la tortilla española como protagonista

Madrid suma estos días un nuevo reclamo para los devotos de la tortilla y para los que no se resisten a picar algo a cualquier hora. Pilla Tortilla, el primer bar restaurante de Lay’s en el mundo, aterriza en pleno corazón de la ciudad con una idea tan sencilla como adictiva: llevar la tortilla española al terreno de la personalización, con Lay’s como ingrediente protagonista.

La marca elige la capital por una razón muy poco romántica y muy real: aquí todo tiene más recorrido. "Madrid es garantía de éxito. Mayor alcance. A nivel turístico", resume Fernando Moraga, director general de PepsiCo Iberia, convencido de que la cultura local —pincho, tapa, bocadillo y aperitivo— es el mejor carril de aceleración para un concepto que quiere crecer.

Pincho, bocadillo o para compartir: la tortilla se adapta al ritmo madrileño con 'Pilla tortilla'. / Cedida

Dos locales, un mismo antojo: "pillar una buena tortilla"

Pilla Tortilla nace con dos ubicaciones complementarias: un bar restaurante pensado para quedarse y socializar, y un local más ágil orientado al take away (y al ritmo diario de Madrid). Ambos abren de 09:00 a 00:00, de lunes a domingo.

En sala, la operación se apoya en ocho empleados entre los dos establecimientos. El local de formato restaurante cuenta con 21 comensales, y suma una terraza para unas 10-15 personas, ideal para ese momento madrileño en el que el "vamos a tomar algo" se convierte, sin previo aviso, en comida.

Pilla Tortilla. / Cedida

El truco está en el formato y en el 'topping'

La propuesta juega con lo que ya sabemos pedir casi sin pensar: tortilla en pincho, en bocadillo o entera para compartir. Y después llega el giro, y el debate de los españoles que aún está sin resolver: con cebolla o sin cebolla, así como la posibilidad de coronarla con toppings.

La carta, además, se construye para que encaje con el consumo habitual de Madrid: pincho rápido al desayuno, menú a mediodía, picoteo con bebida por la tarde o cena informal. "Buscamos ir más allá del momento aperitivo y transformar algo tan cotidiano como comer tortilla en un concepto único: 'pillar una tortilla'", explica Erica Lascorz, directora de Marketing de Innovación de Lay’s para Europa.

En ambos establecimientos ubicados en la C/ Fuencarral, 102 y en Corredera Alta de San Pablo, 3 se presume de base honesta: AOVE, cebolla confitada con aceite de oliva y sal, y una premisa clara: "sin aditivos ni conservantes", sostiene el chef Miguel Carretero (Santerra, estrella Michelin 2024), quien está detrás de la validación culinaria. A partir de ahí, la innovación se canaliza en la parte divertida: la personalización.

El chef Miguel Carretero presenta su nueva tortilla mallorquina, con sobrasada, queso brie y miel. / Cedida

Los toppings se plantean como recetas completas, pensadas para sumar textura y contraste. Entre las combinaciones, la que ya apunta maneras de favorita es la tortilla mallorquina, con sobrasada, queso brie y miel, al menos para el chef (por ahora). Carretero lo cuenta sin rodeos: "Llevar su identidad a una receta tan nuestra como la tortilla era un reto interesante. El resultado es una tortilla reconocible, pero con un punto distinto". Y esa es, precisamente, la frontera que persigue Pilla Tortilla: tocar lo justo para sorprender sin romper el recuerdo.

Más allá de la tortilla: ocho entrantes para abrir apetito

Aunque la tortilla manda, la carta se estira con ocho entrantes donde la patata aparece como hilo conductor: desde ensaladilla y croquetas hasta gilda o chicken pops con salsa de chile dulce. La idea es clara: que pillar una tortilla no sea un acto solitario, sino una mesa que se mueve entre bocados, brindis y ese "pide otra ronda" tan de Madrid. Para acompañar, el cliente puede elegir guarniciones frescas —cogollos, lechuga o pimientos— y, según el plan, tirar de terraza, delivery (a partir de abril) o take away.

Noticias relacionadas

Entrantes de Pilla Tortilla. / Cedida

Porque si algo ha entendido esta apertura es el idioma local: en Madrid, la tortilla no solo se come; se comparte, se comenta y se repite. Y cuando parece que ya no cabe nada más, llega el remate: un postre dulce y fresquito —helados de queso de cabra, dulce de leche o chocolate negro— para cerrar la jugada como manda la ciudad.