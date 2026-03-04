La ‘Gran Vía’ de Valdecarros avanza: Madrid desbloquea 13.300 viviendas en el "ensanche del Ensanche" de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid avanza en la construcción de la vía borde de Valdecarros, la infraestructura llamada a funcionar como la "gran vía" del nuevo desarrollo del sureste y clave para hacer viables las etapas 1, 2 y 3 del proyecto, donde se concentran más de 13.300 viviendas de las más de 51.000 previstas en total.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González, ha visitado las obras de este eje urbano que conectará la avenida del Mayorazgo (Ensanche de Vallecas) con la avenida de Cartagena de Indias (La Atalayuela). Desde el Consistorio subrayan que se trata de una actuación "extraordinariamente importante" para sostener un ámbito que se presenta como uno de los mayores proyectos de vivienda nueva de Europa.

La primera fase, ya finalizada, ha supuesto una inversión municipal de 6,5 millones de euros e incluye la pavimentación de calzadas, aceras y medianas, además de redes de saneamiento y drenaje, alumbrado y canalizaciones de servicios como abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas y comunicaciones, junto a arbolado y mobiliario urbano.

La segunda fase está en marcha desde noviembre, cuenta con un presupuesto de 16,2 millones y se prolongará previsiblemente hasta finales de 2027. Este tramo irá desde una glorieta ya ejecutada hasta la zona de dominio público hidráulico del arroyo de La Gavia. La tercera fase completará la conexión hasta Cartagena de Indias y se coordinará con los promotores y la Junta de Compensación.

Valdecarros, con 19 millones de metros cuadrados, es el mayor desarrollo de los llamados Desarrollos del Sureste. Está planificado en ocho etapas, con las tres primeras ya en ejecución y la primera muy avanzada a falta de hitos administrativos para iniciar la edificación. El ámbito está diseñado para albergar a unos 150.000 habitantes y contempla un peso destacado de las zonas verdes: casi el 40% del suelo será espacio verde, con más de 110.000 árboles, además de 127 kilómetros de carriles bici y sendas peatonales, con el objetivo de que ninguna vivienda quede a más de 200 metros de un área verde.

En cuanto a vivienda protegida, las previsiones municipales apuntan a que en torno al 55% de los hogares contará con algún tipo de protección pública. Desde la Junta de Compensación insisten en que la vía borde es "fundamental" porque en ella se apoyan conexiones esenciales de servicios, del agua al saneamiento y la electricidad, y sitúan el calendario de obra y edificación como el gran próximo hito para que el "ensanche del Ensanche" empiece a convertirse en barrio.