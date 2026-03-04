El futuro Gran Premio de F1 de Madrid ya ha vendido 80.000 entradas

Todavía quedan más de seis meses para que los semáforos se pongan en verde y los monoplazas echen a rodar sobre el asfalto. También queda terminar de construir el circuito, el paddock y el resto de instalaciones que conformarán MADRING, pero la primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid ya ha vendido más de 80.000 entradas desde que salieron a la venta.

Así lo ha avanzado este miércoles la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, durante una entrevista con Telemadrid, en la que ha subrayado su deseo de que la prueba madrileña se convierta en "el mejor premio del calendario".

Según Sanz, el proyecto en marcha reúne todas las condiciones para “hacer muy atractivo ese Gran Premio” y para que tenga un efecto positivo en el día a día de Madrid. En ese sentido, confía en atraer “un turismo de alto impacto que genere menos molestias y que influya en la capacidad económica, en el empuje y en la creación de empleo de una manera muy relevante”.

La competición regresa a Madrid tras más de cuatro décadas de ausencia. El evento tendrá lugar en el circuito bautizado con el nombre de MADRING, un trazado de 5,4 kilómetros, 22 curvas y con secciones muy técnicas como la Monumental, una curva con una inclinación del 24% y más de medio kilómetro de longitud.

Será además uno de los circuitos mejor conectados del calendario. Situado dentro de la ciudad y a sólo cinco minutos del aeropuerto, cuenta con parada de metro en su entrada principal, estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos. Se estima que al menos un 80% de los asistentes accederá en transporte público, reduciendo la huella de carbono.

Precio de las entradas Madring

Las localidades más asequibles se encuentran en la zona conocida como la Pelouse, junto a las curvas 16 y 17, uno de los puntos de adelantamiento del gran premio, por 195 euros. La curva 15, que forma parte de La Enlazada, cuenta con un precio de 324 euros, y la curva 7, previa a La Monumental, se sitúa en torno a 460 euros.

Las entradas más caras, al igual que en el resto de pruebas del campeonato, se sitúan en la recta de meta y las dos primeras curvas del circuito, que alcanzan los 799 euros. El mismo precio tendrán las localidades ubicadas en la Monumental, la curva más famosa del circuito, una peraltada de casi 500 metros y una inclinación del 24%. De esta forma, así quedan los precios de preventa de entradas, ordenados de menor a mayor, para disfrutar del Gran Premio de Madrid: