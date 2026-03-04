TOROS
La Feria de San Isidro 2026 bate récord en Las Ventas con más de 18.500 abonados
La feria se celebrará del 8 de mayo al 6 de junio y contará con figuras como Talavante, Manzanares o Roca Rey
Europa Press
La Comunidad de Madrid ha alcanzado un nuevo récord de abonados en la Feria de San Isidro 2026 al alcanzar los 18.520 aficionados, lo que supone 984 más que el año anterior y un incremento del 5,6% respecto a los 17.536 registrados en 2025.
El ciclo se celebrará en la Plaza de Toros de Las Ventas entre el 8 de mayo y el 6 de junio. Fuera de abono se programarán la corrida In Memoriam del 7 de junio, dedicada en esta edición a Ignacio Sánchez Mejías, y la corrida Extraordinaria de la Beneficencia, el 14 de junio.
Por el coso madrileño pasarán figuras como Alejandro Talavante, Sebastián Castella, José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo, junto a otros diestros como Uceda Leal, Daniel Luque, Paco Ureña, Manuel Escribano, El Cid, Tomás Rufo, David Galván, Juan Ortega, Borja Jiménez o Fernando Adrián.
Lidiarán reses de ganaderías como Victoriano del Río, Fuente Ymbro, Juan Pedro Domecq, Alcurrucén, Victorino Martín, Adolfo Martín, Lagunajanda, Jandilla y La Quinta, entre otras.
La venta de entradas para todos los festejos comenzará en la madrugada del jueves al viernes a través de la página web de Plaza 1, empresa gestora del recinto. Además, por segundo año consecutivo, Telemadrid retransmitirá íntegramente la Feria de San Isidro, así como la corrida Goyesca del 2 de mayo.
En la pasada edición, la feria superó el medio millón de espectadores, con 576.228 asistentes, y colgó el cartel de 'No hay billetes' en 15 ocasiones. La asistencia media fue de 21.432 personas por festejo, lo que representó el 93% del aforo cubierto en las 27 tardes programadas.
