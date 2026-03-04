El experto que te explica cuántos millones cuesta mantener cada mes el Hotel RIU de Plaza de España, en Madrid

Operar el Hotel Riu Plaza de España —uno de los grandes iconos hoteleros de Madrid— supone, según las estimaciones del Jaime, divulgador de Suopmobile, una estructura de costes millonaria cada mes, incluso antes de empezar a ingresar por habitaciones o restauración.

El experto describe el establecimiento como un “icono” con 585 habitaciones distribuidas en 27 plantas y una de las azoteas más visitadas del mundo, un atractivo que se ha convertido en pieza clave de su modelo de negocio. En su desglose, el primer gran bloque de gasto es la amortización de la reforma, que sitúa en 1,5 millones de euros al mes.

Coste millonario... pero rentable

A esa partida suma el coste de personal: más de 1,2 millones de euros mensuales en salarios. En paralelo, calcula unos 150.000 euros en mantenimiento técnico, seguros e impuestos, además de una factura de 250.000 euros en luz y agua.

El capítulo de aprovisionamiento también tiene un peso relevante. Jaime estima 900.000 euros mensuales en inventario de comida y bebida destinado a los restaurantes y servicios del hotel. Con todo ello, concluye, el coste total de operación supera los 4 millones de euros al mes, lo que equivale a unos 133.000 euros al día “solo por abrir la puerta”.

Pese a ese volumen de gastos, el divulgador sostiene que el hotel consigue compensarlo gracias a su capacidad de ingresos. Según sus cálculos, entre la venta de habitaciones y el tirón de su Sky Bar, el Riu Plaza de España facturaría alrededor de 6 millones de euros al mes, con un margen aproximado del 33% de beneficio.

“Me gusta ponerle números a las cosas que nadie calcula”, remata Jaime, que utiliza el caso del Riu para ilustrar cómo un gran hotel urbano combina inversión, estructura operativa y explotación de espacios emblemáticos para sostener su rentabilidad.