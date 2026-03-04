Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UniversidadesPilar LandeiraMatías FerreiraMujeres directivasPilla TortillaAtléticoLesión RodrygoCalima en MadridKarmele Marchante
instagramlinkedin

CRISIS EN ORIENTE

Empresarios madrileños piden a España "reconducir" la situación con EE UU tras la amenaza de Trump por Irán

Miguel Garrido, presidente de CEIM, solicita que las decisiones se tomen en línea con los socios occidentales y la Unión Europea, después de que Trump amenazara con cortar el comercio

Captura del vídeo de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de muertos en un ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en Minab ha ascendido a 85, según ha informado la gobernación de la provincia de Hormozgan. EFE/MEHR -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International. -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International

Captura del vídeo de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de muertos en un ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en Minab ha ascendido a 85, según ha informado la gobernación de la provincia de Hormozgan. EFE/MEHR -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International. -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International / EFE

EFE

 Los empresarios madrileños han pedido "reconducir" la situación con Estados Unidos (EE.UU) para evitar "consecuencias negativas" en el sector, después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán.

El presidente estadounidense ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"Preocupación y prudencia"

Una amenaza a la que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha respondido con que España no será cómplice de "algo malo para el mundo" solo por miedo a las represalias de alguno, en referencia a Donald Trump.

Ante este escenario, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha mostrado su "preocupación" y ha pedido que toda decisión y posicionamiento se tome "extremando la prudencia" y en la misma línea que los "socios occidentales" y de la Unión Europea (UE).

Noticias relacionadas

Los empresarios han demandado al Gobierno que "reconduzca" la situación ante las "eventuales consecuencias negativas" que pueda tener para su actividad este panorama geopolítico. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
  2. La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
  3. Viajar barato desde Madrid ya es posible con la nueva promoción de Ouigo: cuándo y cómo conseguir los billetes
  4. Comprar un Picasso en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes: arranca la feria donde los cuadros se negocian a la antigua
  5. Abierta la convocatoria de becas de la Fundación Romanillos: cómo solicitar las ayudas para el curso 2026-2027
  6. Un avión privado propiedad de Cristiano Ronaldo vuela de Riad a Madrid, pero...: ¿viajaba el portugués a bordo?
  7. La Universidad de Alcalá tiene nuevo rector: Carmelo García estará al frente los próximos seis años
  8. La Línea 3, columna vertebral del sur de Madrid, celebra 75 años de su ampliación entre Delicias y Legazpi

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres

Empresarios madrileños piden a España "reconducir" la situación con EE UU tras la amenaza de Trump por Irán

Empresarios madrileños piden a España "reconducir" la situación con EE UU tras la amenaza de Trump por Irán

Dentro de la orgía lésbica que Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris han montado en Arco: arranca la edición marcada por el IVA cultural

Dentro de la orgía lésbica que Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris han montado en Arco: arranca la edición marcada por el IVA cultural

El banco online N26 abre una nueva sede en Madrid para dar servicio a 24 países y potenciar su crecimiento en España

El banco online N26 abre una nueva sede en Madrid para dar servicio a 24 países y potenciar su crecimiento en España

En imágenes | Varios muertos tras colapsar una pasarela en una playa de Santander

En imágenes | Varios muertos tras colapsar una pasarela en una playa de Santander

China destaca el desarrollo económico como tarea central durante el período del XV Plan Quinquenal

China destaca el desarrollo económico como tarea central durante el período del XV Plan Quinquenal