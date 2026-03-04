Empresarios madrileños piden a España "reconducir" la situación con EE UU tras la amenaza de Trump por Irán

Los empresarios madrileños han pedido "reconducir" la situación con Estados Unidos (EE.UU) para evitar "consecuencias negativas" en el sector, después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán.

El presidente estadounidense ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"Preocupación y prudencia"

Una amenaza a la que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha respondido con que España no será cómplice de "algo malo para el mundo" solo por miedo a las represalias de alguno, en referencia a Donald Trump.

Ante este escenario, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha mostrado su "preocupación" y ha pedido que toda decisión y posicionamiento se tome "extremando la prudencia" y en la misma línea que los "socios occidentales" y de la Unión Europea (UE).

Los empresarios han demandado al Gobierno que "reconduzca" la situación ante las "eventuales consecuencias negativas" que pueda tener para su actividad este panorama geopolítico.