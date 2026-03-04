¿De qué está hecho el cine español? Los objetos ocultos tras las cámaras llegan a la UC3M de Getafe con 'Constelaciones'

¿Qué mejor momento para celebrar, honrar y profundizar en la industria nacional que este presente de salas llenas? La noticia ha saltado esta semana: Tres adioses, la coproducción entre Italia y España dirigida por Isabel Coixet, se ha convertido en el quinto título español en superar la marca del millón de euros en este 2026.

Protagonizada por Alba Rohrwacher, Elio Germano y Francesco Carril, la cinta ha necesitado apenas un mes para coronarse junto a éxitos como Aída y vuelta, Abuela tremenda, Rondallas e Idolos. Este hito, que confirma a Coixet como la segunda directora en alcanzar el millón este año, sirve de prólogo perfecto para la exposición Constelaciones del cine español.

La muestra, inaugurada este martes en la biblioteca de Humanidades del campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), invita a entender que el éxito de hoy es el resultado de una constelación de esfuerzos, estéticas y procesos industriales que llevan décadas fraguándose.

La exposición, ideada por el profesor emérito Manuel Palacio y comisariada por Carmen Ciller, propone un viaje que trasciende el visionado convencional. A través de carteles originales, dibujos, escritos y fotografías, la muestra enseña la pujanza de la industria nacional no solo como expresión artística, sino como un motor económico estratégico.

Cartel de la película 'Todos los hombres sois iguales' / Cristal P.C. S.A, Audiovisuales Nebli

Entre los objetos que capturan la atención del visitante destaca el Premio Goya al mejor guion original que Joaquín Oristrell obtuvo en 1995 por Todos los hombres sois iguales. La presencia de este galardón no es anecdótica: Oristrell, subdirector del Máster en Cine y Televisión de la UC3M, acaba de sumar un nuevo Goya a su vitrina en la edición 2026 por el guion adaptado de La Cena. Esta conexión entre el pasado expuesto y el presente triunfante de nuestra cinematografía es el eje vertebrador de la propuesta.

De la magia a la emoción: la nueva narrativa expositiva

El profesor Palacio ha querido renombrar uno de los bloques principales de la muestra: lo que tradicionalmente se conocía como La magia del cine se presenta aquí como Las emociones del cine. Según el académico, el cine actual no se limita a las salas de exhibición, sino que habita los marcos expositivos como un lugar de reflexión y pertenencia.

Por su parte, Carmen Ciller destaca que pasear entre estos carteles y vitrinas es una forma de introspección: "En estas películas encontramos cómo pensamos que el mundo nos ve a nosotros mismos". La muestra recorre desde la iconografía clásica hasta el acercamiento digital, analizando la interactividad y la participación en el panorama audiovisual contemporáneo (2008-2022).

La inauguración contó con el respaldo institucional del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, y la vicerrectora Carmen Pérez González, quienes coincidieron en definir el cine como un "bien público que debe retornar a la ciudadanía".

Un bien público para el futuro de la industria

La exposición funciona como una herramienta didáctica para poner en valor los métodos de funcionamiento de una industria que emplea a miles de profesionales. Dirigida especialmente a las nuevas generaciones —los alumnos que hoy pueblan las aulas y que serán los creadores de los carteles del mañana—, Constelaciones del cine español es una cita ineludible para comprender por qué nombres como el de Isabel Coixet siguen batiendo récords.

La exposición, que puede visitarse con entrada gratuita en la Biblioteca de Humanidades (Campus de Getafe, UC3M) de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, permanecerá abierta hasta el próximo 29 de abril. Una oportunidad única para tocar, de algún modo, la materia de la que están hechos nuestros sueños cinematográficos.