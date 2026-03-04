Buscan el "sonido de Madrid" estudiando cinco siglos de música, de la zarzuela al trap

Un proyecto de investigación coordinado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCM) reúne a musicólogos, arquitectos, ingenieros y sociólogos en busca del "sonido de Madrid", mediante el estudio de cinco siglos de la historia musical de la capital, desde la zarzuela ilustrada hasta el trap contemporáneo.

El proyecto 'MadMusic, Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid' congrega a más de 100 investigadores de 20 universidades, incluida la Politécnica, conservatorios y centros de investigación, que trabajan en áreas donde confluyen la música, la historia, la ingeniería acústica, la reconstitución arquitectónica y la creación contemporánea, indica la universidad madrileña (UCM) en una nota.

Financiado por la Comunidad de Madrid, MadMusic cuenta además con la colaboración del Museo del Prado, Patrimonio Nacional, Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, la Fundación Juan March, el Ayuntamiento de Madrid, la SGAE o la Real Academia Española, entre otros, para estudiar la historia sonora de la ciudad desde "una mirada plural".

En los próximos años MadMusic transformará archivos, partituras y datos históricos en "conocimiento accesible para la sociedad", como ecos de voces e instrumentos cortesanos, violonchelos románticos, guitarras flamencas y autotune que conviven en "el mapa musical que el proyecto viene construyendo desde hace casi una década".

"Cada ciudad tiene un sonido, y algunas como Madrid tienen más de uno que refleja su riqueza y diversidad cultural", resume Álvaro Torrente, investigador principal y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. "Nosotros intentamos encontrar esos sonidos de Madrid, cómo se ha escuchado a sí misma a lo largo de los siglos", añade.

De la música cortesana al trap, pasando por el flamenco

MadMusic desarrolla una línea de investigación del flamenco madrileño, en colaboración con El Corral de la Morería, la Fundación Paco de Lucía, para analizar el papel de Madrid como espacio clave en la evolución del flamenco moderno.

Completan el programa otras líneas dedicadas al repertorio instrumental, a los repertorios vocales religiosos y profanos y al pensamiento musical, así como la creación de bases de datos abiertas sobre música cortesana y prácticas musicales en los Reales Sitios.

Entre los resultados previstos figuran publicaciones, ediciones críticas, seminarios especializados, conciertos y una plataforma digital que permitirá al público acceder a reconstrucciones acústicas, grabaciones experimentales y materiales inéditos.

MadMusic alcanza ahora su tercera edición como uno de los principales programas de investigación del ICCM mantenido a lo largo de una década.

El proyecto aborda quinientos años de prácticas musicales en Madrid, recorriendo el patrimonio sonoro desde la investigación y la catalogación hasta su recuperación y difusión a través de ediciones, grabaciones y actividades abiertas al público. De este modo, MadMusic "no solo investiga el pasado musical de Madrid, sino que lo reactiva y lo proyecta hacia el presente".