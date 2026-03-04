Los Berrocales estrena mapa y se llena de periodistas: Joaquín Prat, David Gistau y Jesús Hermida encabezan las nuevas avenidas

Poner nombre a calles y avenidas no es solo un trámite administrativo, es una manera de ordenar el territorio, facilitar la orientación y, de paso, hasta dejar un relato sobre qué referentes quiere destacar la ciudad. Bien lo saben en Los Berrocales, donde el callejero ya va tomando forma pues, con las denominaciones ya aprobadas, el nuevo ámbito estrena un mapa más reconocible y es posible empezar a ubicar sus ejes principales.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a finales de 2025 a un total de 72 nombres para el callejero. Con la apertura de la primera etapa, empiezan a reconocerse sobre el terreno algunas de las vías más representativas de Los Berrocales y Los Ahijones. En conjunto, destacan dos grandes bloques de nombres: por un lado, municipios de la Comunidad de Madrid que todavía no estaban presentes en el callejero de la capital y, por otro, comunicadores españoles especialmente conocidos. Eso sí, dentro de ese enfoque general hay una excepción: una avenida dedicada a los Voluntarios de SAMUR Protección Civil.

Estos son los nombres que se han confirmado

Para entender el listado completo de avenidas hay que separar las vías que el Ayuntamiento ha asignado específicamente a Los Berrocales y las avenidas incluidas en Los Ahijones que continúan en Los Berrocales y por tanto también lo atraviesan y condicionan su circulación.

En el primer bloque hay seis avenidas y cinco de ellas llevan el nombre de comunicadores españoles contemporáneos. En términos de trazado, son vías que recorren el ámbito de este a oeste y viceversa, dentro de un perímetro donde destacan como referencias la autopista M-45 y la avenida de Enrique de Aguinaga, ya vinculada al viario de Los Ahijones pero conectada con Los Berrocales.

Las seis avenidas incorporadas como tal al callejero de Los Berrocales son: Avenida de Joaquín Prat, Avenida de Paloma Gómez Borrero, Avenida de Jesús Hermida, Avenida de David Gistau, Avenida de José María Carrascal y Avenida de los Voluntarios de SAMUR Protección Civil

A las anteriores se añaden cuatro avenidas que figuran dentro del callejero de Los Ahijones, pero que también se prolongan en Los Berrocales. A diferencia del primer grupo, estas vías cruzan el ámbito de norte a sur y viceversa y, además, todas están dedicadas a periodistas españoles: Avenida de Enrique de Aguinaga, Avenida de Ángel del Río, Avenida de Luis Prados de la Plaza y Avenida de Constantino Mediavilla.

Además, hay una quinta avenida encuadrada en Los Ahijones que resulta especialmente importante para Los Berrocales: la avenida de Antonio Palacios. Se trata de una vía de gran longitud que bordea aproximadamente la mitad del perímetro del ámbito, concretamente por sus lados este y norte, y conecta con dos grandes ejes: arranca y termina en la M-45 y la A-3.