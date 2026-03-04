El banco online N26 abre una nueva sede en Madrid para dar servicio a 24 países y potenciar su crecimiento en España

El banco online N26 ha anunciado la apertura de una nueve sede en Madrid, desde la que dará servicio a los 24 países en los que tiene presencia, integrando funciones como control, atención al clientes y otras funciones operativas. Este movimiento estratégico responde al fuerte crecimiento experimentado por N26 en España en los últimos años, tanto a nivel de negocio como de plantilla, según ha informado la entidad.

Las nuevas oficinas centrales albergarán al creciente equipo de N26 para el mercado español, que incluye las áreas de Dirección General, Estrategia y Operaciones, Marketing, Comunicación, Legal, Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

El director general de N26 para España y Portugal, Antón Díez Tubet, ha señalado que España es uno de los cuatro mercados clave de la compañía y el segundo que más rápido crece, con más de un millón de clientes y un equipo de 450 profesionales repartidos entre Madrid y Barcelona. Díez Tubet ha apuntado que la apertura de nuestra nueva sede y del segundo 'hub' de Operaciones de la compañía simboliza el comienzo de una nueva y prometedora etapa de crecimiento en la que Madrid, como polo de atracción de talento financiero y digital, jugará un destacado papel.

La entidad ha señalado que en los últimos años ha continuado ampliando su experiencia de banca digital a la carta con el objetivo de convertirse en la plataforma financiera de referencia en España para la gestión de las finanzas del día a día y la generación de patrimonio a largo plazo.