Ayuso completa su remodelación en Educación con tres nuevos directores generales

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha completado este miércoles, con el nombramiento de tres nuevos directores generales, la remodelación de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras el cese hace dos semanas de su anterior titular, Emilio Viciana, y su círculo más próximo. Al cese de Viciana se sumaron inmediatamente los de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y Educación Secundaria, FP y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera. Y también dimitieron de sus cargos otras figuras afines al exconsejero: los diputados regionales del PP Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón; y uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles los nombramientos que completan el equipo de la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, que se apuntó ayer el primer tanto de su trayectoria con la firma de un nuevo marco de financiación plurianual para las universidades públicas madrileñas.

Según ha enumerado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, la directora general de Universidades será María de los Ángeles Fernández de Sevilla Vellón, profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad de Alcalá (UAH); y el director general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial será Jesús Manso Ayuso, exdecano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma (UAM).

Asimismo, ha dado a conocer un cambio en la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial, donde Juan Alberto Gutiérrez Romero será relevado por José Ignacio Martín Blasco, que ya ocupó el cargo entre 2019 y 2023 y fue entonces ascendido a viceconsejero de Política Educativa, siendo cesado en abril de 2024.

En otro orden, García Martín ha dado cuenta del nombramiento de Tomás Usán Más, hasta ahora subdirector general de Proyectos y Obras en la Agencia de Vivienda Social, como director general de Infraestructuras de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, puesto de nueva creación.