FAUNA EN LA CAPITAL
El Ayuntamiento de Madrid retira más de 53.500 nidos de oruga procesionaria para proteger parques y zonas verdes
La campaña del Consistorio madrileño, que se extiende desde verano hasta marzo, combina trampas de feromonas, productos fitosanitarios y anillos perimetrales para proteger el arbolado urbano y la salud de los ciudadanos
EFE
El Ayuntamiento de Madrid ha concluido la campaña de control de la oruga procesionaria del pino retirando más de 53.500 nidos distribuidos en parques y zonas verdes de los 21 distritos de la capital.
La campaña, que se desarrolla desde el verano hasta principios de marzo, tiene como objetivo proteger el arbolado urbano y garantizar la seguridad de los madrileños, especialmente en parques con pinares como Casa de Campo, Dehesa de la Villa o la Finca de Tres Cantos. Las actuaciones incluyen la colocación de trampas de feromonas, aplicación de productos fitosanitarios mediante endoterapia, retirada mecánica de nidos e instalación de anillos perimetrales para impedir el descenso de las orugas.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado del concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y del concejal de Barajas, Juan Peña, ha visitado este miércoles el parque Juan Carlos I, donde se han finalizado los trabajos.
En este sentido, las labores se han priorizado en zonas infantiles, espacios estanciales y entornos escolares para minimizar riesgos sanitarios. El control integral combina medidas preventivas, correctivas y ecológicas, promoviendo también la presencia de aves insectívoras que actúan como depredadores naturales. La efectividad de estas campañas evita la defoliación de los pinos y cedros, protege su salud y previene daños acumulativos que podrían llevar a la muerte de los ejemplares más afectados.
El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía que no manipule ni se acerque a las orugas procesionarias, especialmente en su fase final entre diciembre y marzo, debido a los pelos urticantes que pueden causar reacciones en piel, ojos y mucosas. Ante la presencia de orugas o nidos, se recomienda avisar al teléfono municipal 010 o a los responsables de espacios privados para que adopten las medidas correspondientes. Estas actuaciones forman parte de los contratos de conservación, mantenimiento y limpieza del arbolado y zonas verdes de la ciudad, y reflejan un enfoque sostenible y respetuoso con el ecosistema urbano.
