Aranjuez invertirá 400.000 euros en videovigilancia con casi 100 cámaras para reforzar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Aranjuez ha puesto en marcha la licitación de un contrato de videovigilancia, valorado en 400.000 euros, que permitirá situar en 53 puntos estratégicos de la ciudad cerca de 100 cámaras de videovigilancia, mejorando así la capacidad operativa de la Policía Local.

Así lo ha avanzado el alcalde de Aranjuez, el popular Miguel Gómez Herrero, en el acto celebrado con motivo de patrón de la Policía Local, el Santo Angel de la Guarda, en la Jefatura de la Policía de Aranjuez, donde ha adelantado algunos de los detalles de este nuevo sistema de videovigilancia. "Nuestro compromiso es claro: dotar a Aranjuez de los medios tecnológicos más avanzados para garantizar una ciudad más segura y mejor protegida", ha insistido el alcalde, quien ha resaltado que continúan avanzando en la modernización de los recursos tecnológicos destinados a mejorar la seguridad.

Este proyecto, actualmente en fase técnica y que se prevé implantar a lo largo de 2026, recoge la instalación de unidades de alta resolución, dotadas de gran capacidad de almacenamiento, conectividad mejorada y herramientas de análisis inteligente de imágenes, según ha señalado el Consistorio en una nota. "Estamos apostando por herramientas que multiplican la capacidad de respuesta de nuestros cuerpos de seguridad, pero siempre bajo una gestión responsable y ajustada a criterios de protección de datos y transparencia", ha añadido el alcalde.

De esta manera, estas nuevas herramientas no solo mejorarán la seguridad ciudadana, sino que también servirán de apoyo en casos de emergencia, búsqueda de personas, vigilancia del patrimonio histórico-artístico o control del tráfico, entre otros. Asimismo, todas las actuaciones cumplirán estrictamente la normativa vigente en materia de privacidad y protección de datos. Este proyecto se desarrollará con todas las garantías legales y con una gestión pública responsable.

"No se trata solo de comprar tecnología, sino de planificar a medio y largo plazo una red integral de seguridad que permita trabajar de forma coordinada, preventiva y eficiente", ha concluido el regidor ribereño, resaltando una vez más el enfoque estratégico del plan.