Agustín Herrera Viso gana el I Desafío WOOE Comunidad de Madrid con su crujiente de bacalao a la madrileña

El primer premio del I Desafío WOOE Comunidad de Madrid ha recaído en Agustín Herrera Viso gracias a su propuesta Crujiente de pavía de bacalao a la madrileña, una falsa tajada rellena de brandada, acompañada de mahonesa de azafrán, aire de vermú y una cúpula crujiente.

El jurado profesional ha valorado la excelencia técnica, la creatividad y el respeto al producto local. En la receta, el AOVE certificado por la DOP Aceite de Madrid ha sido determinante tanto en la fritura como en el pil pil, subrayando su versatilidad y su capacidad para potenciar el conjunto de ingredientes, entre ellos la miel de Madrid y el vermú capitalino. El premio está dotado con 1.500 euros.

Agustín Herrera Viso se alza con el primer premio gracias a su plato “Crujiente de pavía de bacalao a la madrileña”, en una edición que ha situado al aceite madrileño en el epicentro de la alta cocina. / Cedida

Las dos menciones especiales han sido para Chema de Isidro, de La Raspa Vallekas, y María Claudia Covarrubias, de Prímula Pastelería, que han obtenido el segundo y tercer puesto, respectivamente. Chema de Isidro presentó el plato Flor de olivo, mientras que Covarrubias compitió con Roastbeef de ternera con mayo de leña, fresas, olivas, aires, aceites y coral de Chinchón.

Diez cocineros, un protagonista común

Impulsado por la DOP Aceite de Madrid, el certamen ha reunido a diez cocineros profesionales de la región, que han elaborado propuestas originales con una condición: el aceite de oliva virgen extra amparado por la denominación de origen debía ser el ingrediente protagonista e integrarse con otros productos certificados de la Comunidad de Madrid.

Los participantes han sido:

Agustín Herrera Viso (Restaurante Torcuato, Madrid)

Ana María González Hernández (Restaurante Prado Tinaku / Restaurante El Parador, Madrid)

Angélica Locantore (Madrid)

César Cristóbal Porras Peña (Meliá, Real Madrid, Madrid)

Chema de Isidro (La Raspa VK, Madrid)

Iván Plademunt Bartra (Plademunt, El Restaurante Imaginario, Alcalá de Henares)

Jorge Baeza Manzaneque (Restaurante La Savina, Madrid)

María Teresa García Blázquez (Coworking profesional, Madrid)

María Claudia Covarrubias (Prímula Pastelería, Madrid)

Miriam Hernández Martínez (La Casa del Pregonero, Chinchón)

Promoción del producto local en la WOOE 2026

La celebración del desafío ha tenido lugar en el pabellón 5 de IFEMA, en el marco de la World Olive Oil Exhibition 2026, considerada la principal feria internacional del sector. Además del concurso, la DOP Aceite de Madrid cuenta con un stand propio y presencia en el espacio de cata Olive Oil Bar, donde profesionales nacionales e internacionales pueden conocer la diversidad varietal —principalmente cornicabra, castellana y manzanilla cacereña— y el perfil sensorial equilibrado y fresco de los aceites certificados.

Desde la DOP han señalado que "el I Desafío WOOE Comunidad de Madrid nace con vocación de continuidad y como escaparate del enorme potencial culinario de nuestro aceite. A pesar de ser un producto identitario de nuestro territorio, el grueso del gran público no conoce a fondo sus características ni sus aplicaciones en la cocina cotidiana y en la alta gastronomía, y este es uno de nuestros objetivos primordiales".

La organización de este certamen refuerza el posicionamiento del aceite madrileño en el ámbito nacional e internacional y consolida a la DOP Aceite de Madrid como entidad de referencia en la certificación y promoción del aceite de oliva virgen extra producido en la región.