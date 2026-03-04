Más de 8.700 solicitudes en menos de 24 horas para las 422 viviendas de alquiler asequible en Pinto

Más de 8.700 personas se han inscrito para solicitar una de las 422 viviendas del Plan Vive que está construyendo el Gobierno regional en Pinto, que previsiblemente estarán a disposición de los nuevos inquilinos el próximo mes de abril, en las primeras 24 horas desde que este martes se abriera el plazo de inscripciones.

"Son cifras que evidencian el interés de los madrileños y que es necesario construir para aumentar la oferta y que bajen los precios. Esta es la política de la Comunidad de Madrid y seguiremos trabajando para ofrecer más viviendas de alquiler asequible", ha subrayado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X'.

En concreto, esta nueva promoción contará con 221 viviendas de un dormitorio, 173 de dos y 28 de tres, en régimen de arrendamiento y con un precio hasta un 40% por debajo del mercado y que oscilan entre los 580, gastos incluidos, y los 800-900 euros. Todos ellos disponen de plazas de garaje y se puede disfrutar de zonas comunes, piscina y gimnasio.

Los interesados en solicitar una de las 422 viviendas que estarán disponibles en Pinto pueden visitar el piso piloto y realizar su inscripción en este enlace.

Requisitos y cómo solicitar las viviendas del Plan Vive

Para solicitar uno de estos inmuebles, con los que el Gobierno regional pretende resolver el problema de acceso a la vivienda, ésta debe ser residencia habitual y el solicitante carecer de otra vivienda en todo el territorio nacional. Además, ha de ser mayor de edad o menor emancipado y tener nacionalidad española o residencia legal en España.

Por otro lado, contar con unos ingresos mínimos de 1,5 veces IPREM entre los miembros de la unidad familiar. Igualmente, que la renta máxima anual a abonar, tanto la cuota del alquiler y gastos repercutibles, no supere el 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Asimismo, tendrán prioridad los vecinos de Pinto empadronados y/o con su centro de trabajo en el municipio con una antigüedad mínima de 3 años.

3.200 inmuebles en 2026

Estas 422 viviendas forman parte de los cerca de 3.200 inmuebles del Plan del Plan Vive que se van a finalizar a lo largo de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias.

De esta forma, el Gobierno autonómico continúa aumentando la oferta de alquiler asequible en la región, donde ya ha entregado 5.175 casas en nueve localidades. De ellas, 2.116 se ubican en tres municipios del sur de la región: Alcorcón, Getafe y Móstoles.

El Plan Vive aumentará la oferta de alquiler asequible con 14.000 nuevos hogares en una veintena de localidades en la presente legislatura, 5.500 de ellos destinados exclusivamente a menores de 35 años.