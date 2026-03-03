MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Hagamos que', de Juanes
El mestizaje radical que Juanes lleva 25 años reivindicando es valiente. Y no sólo por el concepto que defiende, sino por su clara intención integradora. Ha despachado 16 millones de discos. Y en cada uno ha alcanzado su objetivo. Síntoma del fervor que su música ha desatado en cualquier frontera. Este viernes lanzará el undécimo, JuanesTeban, del que ya ha adelantado la más que interesante Hagamos que, la enésima oportunidad de templar el mundo.
'Un secreto', de Blanca Vergara
A Blanca Vergara le falta recorrer bastante camino. Ahora bien, ya se intuye cierto brillo en las canciones que ha ido editando desde su debut en 2021. Hay una fragilidad tan bonita en ellas que, pese a acercarse a otras artistas del estilo, ojo, la vuelve especial. Habrá que ver hacia dónde se dirige en los próximos años, pero haga lo que haga no debería cambiar su particular forma de relatar la vida. Se necesitan otras miradas. Y ella tiene una.
'Parecer paloma', de Rita Ojanguren
Las canciones que Rita Ojanguren alumbra desprenden distintos olores. Resultan tan auténticas, tan personales que, ahora, tras años curtida junto a Rodrigo Cuevas, Gente Terrible y Héctor Tuya, le dan un aura especial. Bebe de los clásicos, pero sus melodías tienen poso universal. Parecer paloma es uno de los primeros destellos de una etapa donde lo importante es, sin duda, cómo no, pellizcar el corazón. Lo demás llegará tarde o temprano.
