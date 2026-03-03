SIERRA DE GUADARRAMA
Rescatada una pareja de senderistas tras quedar bloqueados por la noche y el frío en Navacerrada
La pareja, que no iba provista de la equipación adecuada, fue localizada por cinco efectivos de los bomberos y una enfermera tras una llamada de alerta
Europa Press
Efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a una pareja de senderistas que había quedado bloqueada por la noche y el frío en Navacerrada.
Los hechos ocurrieron este lunes en el Collado de Emburriaderos, en Navacerrada, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La pareja de senderistas había salido por la tarde a hacer una ruta entre Navacerrada y Siete Picos, cuando la noche y el frío les dejó bloqueados y desorientados en la citada zona.
Tras una llamada de alerta, cinco efectivos de los GERA, junto a una enfermera del Summa 112, se activaron en un dispositivo para su localización.
La pareja, que no iba provista de la equipación adecuada para esta ruta, fue localizada en ese enclave y acompañada hasta el parking de La Barraca, donde fueron recogidos por unos familiares.
