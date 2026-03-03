La Puerta del Sol se llena de fresas gratis: agricultores reparten 2.000 tarrinas para defender el cultivo en Madrid

Madrileños y turistas han acudido a la Puerta del Sol para recoger una de las 2.000 tarrinas de fresas gratis que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha repartido este martes por tercer año consecutivo para defender este cultivo "sano, seguro y sostenible".

"Sacad las tarrinas de dos en dos", ha pedido a sus compañeros el secretario general de UPA en Huelva, Manuel Piedra, ante la mirada atenta de decenas de curiosos que se han agolpado junto a la carpa que la organización agraria, de la mano de la Diputación de Huelva, ha colocado frente a la Puerta del Sol.

La organización agraria UPA puso en marcha esta campaña hace tres años para apoyar al sector ante la alerta registrada sobre una partida de fresas llegadas de Marruecos con Hepatitis A.

Hasta 16 ciudades españolas

Ahora, esta acción sirve para promocionar y fomentar el consumo de la fresa nacional a través de un circuito de reparto que este año ha comenzado en Adamuz (Córdoba), como muestra de apoyo a este municipio por su labor ante el accidente de tren del pasado 18 de enero.

Representantes de UPA reparten fresas. / María José López - Europa Pre / Europa Press

En Madrid, decenas de personas han esperado para recoger su tarrina incluso antes de que estuviese todo colocado, la fila de curiosos que querían sus fresas de Huelva ha ido aumentado conforme pasaban los minutos.

"¿La fila por dónde va?" se ha preguntado una joven al llegar a la carpa de la Diputación de Huelva y UPA y a la que han acudido desde estudiantes hasta turistas.

Las fresas de Huelva viajarán hasta 16 ciudades españolas, además el recorrido saldrá de las fronteras nacionales y llevará esta fruta a Bruselas, Londres y Perpiñán, esta última ciudad es, precisamente, la entrada de la fresa española a Frencia, ha explicado Piedra.

Pérdidas de hasta el 50 % en la campaña

Si la reivindicación del 2024 fue la seguridad y sostenibilidad de este producto, la organización ha aprovechado la campaña de este año para poner de manifiesto la situación que atraviesa la producción de fresa en Huelva (principal región productora) debido al temporal.

"Este año es especialmente complejo. El sector ha sufrido la graves consecuencias de este tren de borrascas que ha azotado la zona sur de España", ha advertido el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.

Cano ha cifrado en hasta un 50 % la reducción en la producción de fresa en estas semanas, además de los daños en estructuras, invernaderos y caminos rurales.

Por ello, ha urgido a las administraciones a que lleguen "cuanto antes" las ayudas anunciadas para poder así dar "liquidez" a los agricultores de Huelva y "que puedan seguir produciendo".