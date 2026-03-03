El polémico taller de Pinto para celebrar el 8M: una "asesoría de imagen personal" con "técnicas básicas de automaquillaje"

Llega la semana del Día Internacional de la Mujer y todo se vuelve de color violeta. Instituciones y empresas se vuelcan en la celebración del 8M, que conmemora las primeras huelgas de mujeres trabajadoras que reclamaban mejores condiciones laborales. Los municipios no son menos y, además de nutridas manifestaciones, los ayuntamientos suelen organizar actos de celebración y reivindicación.

Es el caso del Ayuntamiento de Pinto, que ha preparado diversas propuestas para reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a lo largo de la semana. Dentro de la programación social y cultural proyectada por la Concejalía de Mayores e Igualdad, dirigida por Isabel Villajos, y bajo el lema 'Te cansas de oírnos, nosotras de vivirlo', el consistorio celebra actividades como teatro, danza o un espectáculo de flamenco.

Sin embargo, una de estas actividades ha causado un pequeño revuelo. En concreto, se trata de la programada para este jueves 5 de marzo, que tiene de título "Sesión de asesoría sobre imagen personal para entrevistas de trabajo dirigida a mujeres".

A cargo de una empresa local de belleza, la propuesta plantea el aprendizaje de "técnicas básicas de auto maquillaje" con el objetivo de "proyectar profesionalidad, confianza y atención al detalle sin que la apariencia distraiga de tus capacidades profesionales". Un título y una descripción algo polémicas, que ha recibido críticas en redes sociales.

El programa completo de la programación especial del Ayuntamiento incluye la presentación del libro Informe para derrocar al Principie Azul de Pilar Abuja (miércoles a las 18:00 horas) y el espectáculo de flamenco Carmen (viernes a las 20:00 horas). El día principal, el próximo domingo 8 de marzo, se producirá el izado de la bandera morada por el Día Internacional de la Mujer a las 11:30, seguido de la marcha por la igualdad y un espectáculo de danza del grupo Alma Brava.