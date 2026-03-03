SUCESOS
Un motorista de 23 años, herido de gravedad tras salirse de la vía en Leganés y sufrir un politraumatismo
El accidente, ocurrido en la carretera de la Fortuna, obligó a los sanitarios a estabilizar al joven antes de su traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica
Un joven motorista ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía en un accidente en la noche de este lunes en Leganés, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El accidente ha ocurrido alrededor de las 21:30 horas, cuando el conductor de la moto se salió de la carretera de la Fortuna y fue lanzado hasta la mediana que divide la calzada.
Tras ser estabilizado por sanitarios del Summa 112, el herido, de 23 años, ha sido trasladado a un centro hospitalario con un politraumatismo grave para recibir asistencia médica. "El paciente ha sido estabilizado y trasladado al hospital con preaviso", aseguró la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid en una publicación en la red social 'X'.
Por su parte, la Policía Local de Leganés ha realizado el correspondiente atestado y ha asumido las labores de investigación.
