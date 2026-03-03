Giro radical en el Metro de Madrid: la estación de Gran Vía cambiará su nombre a partir de esta fecha

Comienza la cuenta atrás para que Madrid se vuelva a teñir de verde con motivo del día de San Patricio. Del 10 al 17 de marzo, la capital acogerá la IV Semana de Irlanda, una cita que despliega actividades para todos los públicos y reparte su programación por distintos escenarios.

Conciertos, espectáculos, propuestas culturales y el Desfile de San Patricio serán algunas de las actividades de las que los ciudadanos podrán disfrutar una vez empiece la programación. El objetivo, según el planteamiento, es tender puentes con la tradición celta y acercar la cultura irlandesa a Madrid.

La imagen más esperada llegará el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas, con un pasacalles que recorrerá el centro. La comitiva partirá desde las inmediaciones del edificio Metrópolis y avanzará por la Gran Vía con un despliegue de más de 600 gaiteros pertenecientes a 40 bandas y agrupaciones.

La estación de Gran Vía cambia su nombre

En honor a San Patricio, durante toda la programación el metro de Gran Vía se convertirá en la 'Green Vía'. Además, contará con una ambientación especial y guiños visuales en el propio espacio. Por otro lado, el vestíbulo funcionará como escenario para actuaciones diarias de música y danza a cargo de artistas vinculados a la University College Dublin (UCD).

Agenda literaria

A partir del 11 de marzo, la programación suma una pata literaria en Casa del Lector (Matadero Madrid) con una sesión bilingüe que combina lectura y conversación y que contará con la presencia de la escritora Eimear McBride.

Un día después, el jueves 12, llega un circuito lector centrado en literatura irlandesa en la Librería Parenthesis. El martes 17, Día de San Patricio, el Ateneo de Madrid se suma con una lectura de 'Los viajes de Gulliver', de Jonathan Swift, en el marco del aniversario de su publicación.

Noticias relacionadas

Cine, deporte y talleres

La propuesta, impulsada por Turismo de Irlanda, se completa con actividades más allá del directo y la literatura, como proyecciones en espacios como el Cine Doré o la Casa de Vacas del Retiro, sesiones abiertas de fútbol gaélico, lecturas dramatizadas, talleres de cerámica e incluso una carrera para los más deportivos.