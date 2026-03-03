ACTOR Y PRESENTADOR
Matías, el artista madrileño que lucha por representar a San Marino en Eurovisión tras la retirada de España: "He recibido críticas muy duras"
Defenderá 'Paura' en la semifinal del San Marino Song Contest que el Teatro Nuovo acoge este miércoles: el grupo español Megara ganó la preselección en 2024 con '11:11'
Siempre lo tuvo claro. Quería cantar y bailar. Como fuera. Y, desde los nueve años, ojo, hizo todo lo posible por dedicarse a ello. Matías Ferreira no lo ha tenido fácil. En su familia nadie se dedicaba a ello y, claro, qué remedio, sus inicios no fueron como soñaba. Pero insistió, insistió, insistió. Y, tras ensayar durante seis meses a escondidas para entrar en la comparsa Muleques de Candonga, sólo entonces, algo cambió: sus padres cedieron y, a partir de ahí, por fin, sólo le quedó brillar. Para ello, dejó su Uruguay natal. Y, en cuestión de meses, le dieron su primera gran oportunidad. Hoy, dos décadas después, ya asentado en Madrid, tiene un objetivo: ir a Eurovisión. Sin embargo, España no participará en 2026 por la presencia de Israel. Así que no le ha quedado otra que luchar por representar a San Marino en el certamen. "No sabía que existía esta posibilidad hasta hace poco. Lo intenté en el último Benidorm Fest, pero no me cogieron. Es una suerte que artistas de todo el mundo puedan presentar sus candidaturas en este país. Llevo haciendo audiciones desde diciembre", asegura. Este miércoles, defenderá Paura en la primera semifinal del San Marino Song Contest. Está nervioso, pero decidido. Lo tiene todo atado.
"Llevaba un tiempo alejado de la música. Por ello, desde que volví, no me he quitado Eurovisión de cabeza. Esta canción es una declaración de intenciones: habla de vivir sin miedo. Algo que a mí, personalmente, me ha costado bastante. He necesitado tiempo para volver a confiar en mi talento. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos siempre", subraya Matías, que empezó a trabajar con 12 primaveras en publicidad. Buenos Aires fue su destino al cumplir 18, donde se enfrentó a obras de teatro que terminaron de conquistarle. Y, al poco, de repente, surgió la posibilidad de viajar a Roma como modelo. Allí, se adentró en el cine. Y, paso a paso, su carrera fue despuntando. Ahora bien, no fue hasta su fichaje por Televisa, en México, cuando todo explotó. Su participación en la popular telenovela La rosa de Guadalupe le dio una exposición enorme. En España, ha participado en Secret Story de Telecinco.
La música tampoco se le ha resistido. Debutó en 2020 y, desde entonces, bajo su propio sello, ha ido perfilando su estilo. "Me encuentro en un punto increíble. Confío en mis canciones. Y, siempre que uno lo hace, al final, el camino acaba abriéndose. Estoy en un momento bonito, de madurez", señala horas antes de pisar el Teatro Nuovo de Dogana. La final tendrá lugar el 6 de marzo, pero antes Matías debe conseguir el pase directo. Y, si conquista al jurado, como ya lo hizo el grupo español Megara en 2024, viajará a Viena. San Marino se estrenó en Eurovisión hace 18 años. Y, aunque sólo se ha ausentado en dos ediciones, su particiación ha sido irregular. Únicamente ha logrado clasificarse en cuatro ocasiones: 2014, 2019, 2021 y 2025. Su mejor puesto se lo dio Serhat con Say na na na, alcanzando el puesto 19 con 77 puntos. Por aquel entonces, España terminó en la posición 22 con 54 votos.
"Respeto la decisión de RTVE. Todos somos diferentes y, a veces, si nos dedicásemos a entender mejor a los demás, habría más paz en el mundo. Nunca me he peleado con mis amigos por pensar diferente a mí. Lo más importante es ser buena persona. Para los fans del festival es una pena porque no podrán disfrutarlo al 100%. No obstante, yo también les represento. Voy a San Marino con la bandera de España", sostiene Matías, que presentó la Lotería Nacional de México. Un hito que no sólo le reportó fama, sino también un premio Jaguar de Oro como la gran revelación juvenil del año. ¿Ha sufrido presiones por intentar ir a Eurovisión? La respuesta es clara: "Sí, he recibido críticas muy duras. Hay quien lo ve como una falta de respeto. Entiendo sus opiniones, pero no me lo tomo como algo personal. Para mí, la paz es primordial. Nunca voy a estar de acuerdo con ningún tipo de violencia. No soy político, respeto todo. Mi música es unión. Sólo quiero llegar a más corazones".
España no irá a Eurovisión por la presencia de Israel. El genocidio en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 y, desde entonces, a lo largo de dos ediciones, Israel ha utilizado la plataforma para mostrar su particular visión de los hechos con dos propuestas claramente politizadas: Hurricane y New Day Will Rise: mientras Eden Golan (2024) y Yuval Raphael (2025) cantaban, su país asesinaba a personas en Palestina. Lo que, sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con Rusia, no provocó su expulsión. "La carga política del festival es enorme. Israel lo sabe y lo utiliza para proyectar sus mensajes", dijo José Pablo López, presidente de RTVE, en septiembre. Una lucha respaldada por Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. "Lo que más me interesa de él es su magnitud. No era consciente de su dimensión. Se trata de uno de los eventos más vistos en todo el planeta, una plataforma fabulosa para mostrar mi música", concluye Matías. La suerte está echada.