Madrid se prepara para el desfile de San Patricio: más de 600 gaiteros teñirán la ciudad de verde

Madrid tiene un calendario propio de celebraciones que, cada año, se abre un poco más al mundo. La ciudad, acostumbrada a mezclar acentos y tradiciones, se ha convertido en un escenario donde las fiestas internacionales se reinterpretan a su manera. Es así que, en esa agenda de eventos que comparten con otras partes del mundo, San Patricio se ha ganado un hueco fijo. Más allá de una excusa para brindar vestidos de verde, la cita conecta con la cultura irlandesa desde lo más visible hasta lo más cotidiano.

Madrid se tiñe de verde con más de 600 gaiteros

La música celta regresará un año más al centro de la capital con una nueva edición del Desfile de San Patricio, que vuelve a colocar a Madrid en el mapa de las celebraciones irlandesas por cuarto año seguido. La convocatoria reunirá a más de 600 gaiteros integrados en 40 bandas y agrupaciones, en un pasacalles que promete convertir la zona en una gran fiesta a pie de calle.

El objetivo es acercar a Madrid un evento con el pulso de los grandes desfiles internacionales, como los que se celebran en Dublín o Nueva York, con un recorrido pensado para el espectáculo, la participación y un ambiente abierto a todo tipo de públicos. La cita será el sábado 14 de marzo, con inicio previsto a las 17:00 horas.

¿Quién fue San Patricio y por qué se celebra?

San Patricio es el patrón de Irlanda y una de las figuras religiosas más influyentes de su historia. Vivió en el siglo V y, según las crónicas, fue un misionero clave en la expansión del cristianismo en la isla. Su festividad se conmemora cada 17 de marzo, fecha asociada tradicionalmente a su muerte y que con el tiempo acabó convirtiéndose en el día nacional irlandés.

Con los siglos, lo que empezó como una celebración religiosa evolucionó hacia una fiesta popular de identidad y cultura. Parte del imaginario del día lo ponen las leyendas, como la de expulsar las serpientes de Irlanda y el uso del trébol, asociado a la tradición de explicar la Trinidad cristiana.