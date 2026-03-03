La Generación Z madrileña da la espalda a la empresa tradicional y el deseo de emprender ya duplica al de ser empleado

El modelo laboral tradicional está perdiendo la batalla frente al deseo de autonomía en la Comunidad de Madrid. Según los datos presentados este 2 de marzo de 2026, el 35,1% de los jóvenes madrileños de entre 15 y 21 años tiene como prioridad profesional emprender y crear su propia empresa.

Esta cifra, extraída del XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes, duplica la de aquellos que todavía optan por el trabajo por cuenta ajena (15,1%) y supera al 16% que aspira a la estabilidad del funcionariado. Según Nuño Nogués, director de la investigación, el auge de la cultura emprendedora responde a que las nuevas generaciones perciben el empleo en empresas de terceros como "más inestable" que en el pasado.

La paradoja de la Gen Z: pesimismo nacional, confianza individual

El informe refleja una dualidad en la percepción del futuro. Por un lado, el 45,5% de los jóvenes madrileños cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, citando como causas principales la inestabilidad internacional y el impacto tecnológico de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, a nivel personal, el 70,9% confía en encontrar trabajo en menos de un año tras graduarse. Para tener éxito en este mercado incierto, los estudiantes madrileños consideran que las claves fundamentales son el interés y las ganas de trabajar (53%), la experiencia previa (50,4%), el nivel de idiomas (45,9%) y los conocimientos técnicos (44,8%).

¿Por qué prefieren 'ser sus propios jefes'?

Aunque el 80,5% admite que tener éxito emprendiendo es "difícil o muy difícil", los motivos vocacionales ganan peso en la región. La principal motivación es dedicarse a lo que realmente les gusta (35,4%), seguido de la búsqueda de autonomía al ser su propio jefe (28,9%) y la flexibilidad de disponer de su tiempo sin depender de horarios de oficina (21,8%).

Los sectores donde más visualizan sus futuros negocios son el deporte (22,3%), el pequeño comercio (15,2%) y la economía colaborativa (10%). No obstante, si decidieran trabajar para otros, exigen salarios altos (43,2%), estabilidad (42,1%) y posibilidades claras de ascenso (36,3%).

El 67% de los madrileños está dispuesto a emigrar por trabajo

La movilidad internacional sigue siendo una opción mayoritaria para el talento local. El 67,6% de los jóvenes de la región cambiaría de país por trabajo, una cifra superior a la media nacional del 64%. Las motivaciones principales son vivir una nueva experiencia (41,1%) y lograr una mayor remuneración (28,2%), situando a Estados Unidos (30,8%), Reino Unido, Alemania e Italia como los destinos favoritos.

A pesar de esta disposición a marchar, el deseo de emigrar ha caído desde el 82% registrado en 2020, ya que los jóvenes valoran cada vez más el equilibrio personal y su entorno familiar.

En el plano académico, la Universidad sigue siendo la vía predilecta para el 66,4% de los alumnos madrileños, frente al 11,6% que elige la Formación Profesional. Al elegir su carrera, la vocación (66%) pesa más que las salidas profesionales (59%) o el salario esperado (46%).

Empresas y Economía, área más demandada

Las áreas de estudio más demandadas en Madrid son Empresas y Economía (39,9%), Marketing y Publicidad (25,3%), Derecho (23,8%) y Magisterio (14,7%). Como nota final al sistema educativo, una mayoría abrumadora del 88,4% de los encuestados reclama que el emprendimiento y las finanzas tengan un peso mucho mayor en el currículo académico actual.