MERCADO LABORAL

La Generación Z madrileña da la espalda a la empresa tradicional y el deseo de emprender ya duplica al de ser empleado

El deseo de emigrar ha caído respecto a 2020 (del 82% al 67%) porque ahora se valora más el arraigo social y familiar

Aspiraciones y prioridades de los jóvenes madrileños en el mercado laboral

Aspiraciones y prioridades de los jóvenes madrileños en el mercado laboral / Pexels | Marta Klement

Miriam Anguita

El modelo laboral tradicional está perdiendo la batalla frente al deseo de autonomía en la Comunidad de Madrid. Según los datos presentados este 2 de marzo de 2026, el 35,1% de los jóvenes madrileños de entre 15 y 21 años tiene como prioridad profesional emprender y crear su propia empresa.

Esta cifra, extraída del XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes, duplica la de aquellos que todavía optan por el trabajo por cuenta ajena (15,1%) y supera al 16% que aspira a la estabilidad del funcionariado. Según Nuño Nogués, director de la investigación, el auge de la cultura emprendedora responde a que las nuevas generaciones perciben el empleo en empresas de terceros como "más inestable" que en el pasado.

La paradoja de la Gen Z: pesimismo nacional, confianza individual

El informe refleja una dualidad en la percepción del futuro. Por un lado, el 45,5% de los jóvenes madrileños cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, citando como causas principales la inestabilidad internacional y el impacto tecnológico de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, a nivel personal, el 70,9% confía en encontrar trabajo en menos de un año tras graduarse. Para tener éxito en este mercado incierto, los estudiantes madrileños consideran que las claves fundamentales son el interés y las ganas de trabajar (53%), la experiencia previa (50,4%), el nivel de idiomas (45,9%) y los conocimientos técnicos (44,8%).

¿Por qué prefieren 'ser sus propios jefes'?

Aunque el 80,5% admite que tener éxito emprendiendo es "difícil o muy difícil", los motivos vocacionales ganan peso en la región. La principal motivación es dedicarse a lo que realmente les gusta (35,4%), seguido de la búsqueda de autonomía al ser su propio jefe (28,9%) y la flexibilidad de disponer de su tiempo sin depender de horarios de oficina (21,8%).

Los sectores donde más visualizan sus futuros negocios son el deporte (22,3%), el pequeño comercio (15,2%) y la economía colaborativa (10%). No obstante, si decidieran trabajar para otros, exigen salarios altos (43,2%), estabilidad (42,1%) y posibilidades claras de ascenso (36,3%).

El 67% de los madrileños está dispuesto a emigrar por trabajo

La movilidad internacional sigue siendo una opción mayoritaria para el talento local. El 67,6% de los jóvenes de la región cambiaría de país por trabajo, una cifra superior a la media nacional del 64%. Las motivaciones principales son vivir una nueva experiencia (41,1%) y lograr una mayor remuneración (28,2%), situando a Estados Unidos (30,8%), Reino Unido, Alemania e Italia como los destinos favoritos.

A pesar de esta disposición a marchar, el deseo de emigrar ha caído desde el 82% registrado en 2020, ya que los jóvenes valoran cada vez más el equilibrio personal y su entorno familiar.

En el plano académico, la Universidad sigue siendo la vía predilecta para el 66,4% de los alumnos madrileños, frente al 11,6% que elige la Formación Profesional. Al elegir su carrera, la vocación (66%) pesa más que las salidas profesionales (59%) o el salario esperado (46%).

Empresas y Economía, área más demandada

Las áreas de estudio más demandadas en Madrid son Empresas y Economía (39,9%), Marketing y Publicidad (25,3%), Derecho (23,8%) y Magisterio (14,7%). Como nota final al sistema educativo, una mayoría abrumadora del 88,4% de los encuestados reclama que el emprendimiento y las finanzas tengan un peso mucho mayor en el currículo académico actual.

