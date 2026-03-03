Madrid concentra el 19,5 % de los centros de audiología en España, según un estudio

La Comunidad de Madrid concentra el 19,5 % de los centros de audiología en España, situándose como la región con mayor presencia de estos establecimientos, según un estudio realizado por AFFLELOU sobre la distribución territorial del sector.

Tras Madrid se sitúan Andalucía, con el 17,1 % del total, y Cataluña, con el 13,9 %. Mientras que la Comunidad Valenciana ocupa la cuarta posición, con un 11 %. El informe apunta a una mayor implantación de estos servicios en las comunidades con mayor densidad de población y actividad urbana.

Más de cuatro millones de personas con pérdida auditiva

En España, más de 4 millones de personas viven con pérdida auditiva. Además, hasta 7,4 millones de jóvenes adultos podrían estar en riesgo de sufrir problemas de audición debido a una exposición prolongada a volúmenes elevados, según datos de la compañía con más de 50 años de experiencia en el sector de la óptica y audiología. Además, subraya que las dificultades auditivas no están asociadas únicamente a la edad avanzada. De hecho, un 27 % de los usuarios de audífonos se sitúa entre los 35 y los 65 años, lo que cuestiona la percepción de que la pérdida auditiva afecta exclusivamente a personas mayores.

Pese a ello, solo el 38 % de la población con pérdida auditiva utiliza audífonos en España, según el Informe EuroTrak España 2023, lo que refleja que una parte significativa de quienes presentan problemas auditivos no recurre a soluciones específicas.

El estigma, principal barrera

Entre las personas con pérdida auditiva que no utilizan audífonos pese a necesitarlos, el 47 % reconoce que le daría vergüenza llevarlos y el 42 % considera que "no es lo suficientemente grave", de acuerdo con datos de EuroTrak España 2023. Además, un 33 % admite que en alguna ocasión se ha sentido rechazado por no oír bien.

"El verdadero problema no es llevar audífonos, sino retrasar la revisión hasta que la pérdida auditiva empieza a afectar a la vida social. Muchas personas normalizan no estar integrados en la conversación, sin ser conscientes de su impacto en las relaciones y en la autoestima", señala Eva Ivars, consejera delegada de ALAIN AFFLELOU España y Portugal a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Nuestro objetivo es anticiparnos al problema, facilitar el acceso y abordar la audición sin dramatizar", concluye.

Revisiones periódicas como prevención

Con motivo del Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición, que se conmemora el 3 de marzo, la compañía incide en la importancia de incorporar la revisión auditiva como parte del autocuidado habitual.

Noticias relacionadas

Según defiende, la detección precoz y la concienciación social son claves para evitar que la pérdida auditiva impacte en la vida social, familiar y profesional. La audición, apuntan, debe abordarse desde la educación y el acompañamiento temprano, del mismo modo que se realizan revisiones periódicas de la vista.