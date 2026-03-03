GASTRONOMÍA
Aquí está el mejor torrezno de Madrid: una taberna con más de 70 años de historia que ha deleitado a Iker Casillas
La Tienta, situada en el barrio de Las Ventas, ha sido galardonada con el 'Premio al Mejor Torrezno de Madrid 2026' y representará a la ciudad en el concurso mundial del 8 de marzo: se pueden degustar por menos de diez euros
Si se hacen crujientes, con una corteza dorada perfecta y repleta de burbujas, serán torreznos a la altura, uno de esos manjares que se deshacen en la boca. Aunque esta tapa se asocie a ciudades como Soria, también es un clásico en los bares madrileños. Es el caso de esta taberna con más de setenta años y que ha deleitado incluso a Iker Casillas.
La taberna que ya ha recibido el 'Premio al Mejor Torrezno de Madrid 2026', es el mejor sitio de la capital para degustar un buen torrezno. El restaurante situado en el barrio de Las Ventas va a representar a la ciudad en el concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo' de este 2026 que tendrá lugar el 8 de marzo en El Burgo de Osma. Se trata de La Tienta y por sus puertas han pasado rostros reconocidos como Iker Casillas o Carlos Herrera.
Una taberna llena de historia
Esta taberna abrió sus puertas en la esquina de Alejandro González con Alcalá en el año 1952. Este es uno de los locales con más historia (y futuro) de los que rodean la plaza de toros de Las Ventas. Ya son más años de cañas, tapas, vinos y raciones entre unas paredes que guardan miles de anécdotas.
Mientras otros bares históricos cercanos a Las Ventas han ido cerrando sus puertas, La Tienta, como describen en su propia página web, parece "gozar de una juventud eterna". Es un punto habitual entre los aficionados a los toros y se describen como un local inmejorable para disfrutar del fútbol los días de partido o para tomar una cerveza al salir del trabajo.
Así son sus torreznos
Aunque el local tenga una amplia gama de carnes de calidad de todo tipo, en La Tienta destacan por sus torreznos. "Sabrosos, con el magro jugoso y la corteza que cruje en la boca": estas son las cualidades que caracterizan a su famoso plato estrella. Uno de sus secretos está en su crujido, uno de los parámetros importantes para ser seleccionado entre los mejores, además de trabajar un buen producto.
Y lo mejor es que el mejor torrezno de la capital se puede probar por menos de diez euros: en la carta el precio de la media ración es de 9,50 euros y la ración entera cuesta 16 euros. Para comprobar si cruje como se promete, solo queda ir a probarlo.
