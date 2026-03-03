De Nueva York a Madrid: Insurgente y Mili unen fuerzas para ofrecer una experiencia culinaria única en Chamberí

Insurgente, el bistró sin reservas del Mercado de Chamberí, tiene una semana marcada en rojo en el calendario. Desde este martes hasta este domingo, 8 de marzo, su barra tiende un puente con Nueva York: llega Mili, el proyecto itinerante de Jorge Luis Pabon y Alexis Morgan, una pareja que lleva meses cocinando de forma nómada por la Gran Manzana mientras ultima la apertura de su restaurante, prevista para agosto.

Mercado Chamberí. / EPE

La cita es tan breve como apetecible y ocurre donde tiene sentido: en la calle Alonso Cano, 10, con el mercado latiendo alrededor. Aquí el bullicio no estorba, acompaña; el ir y venir de vecinos y curiosos marca el compás y deja claro que esto va de comer bien, sin solemnidad y sin guion. En Insurgente la norma es sencilla: no se reserva, se llega.

Mercado, barra y una idea compartida

Insurgente se ha hecho un hueco en Madrid con una propuesta difícil de encasillar y fácil de disfrutar: técnica sin rigidez, platos pensados para el centro de la mesa y un precio que busca acercar la alta cocina sin rebajar el nivel. Al frente están Genaro Celia (Colombia) y Agustín Mikielievich (Argentina), formados en Le Cordon Bleu, con una trayectoria que pasa por restaurantes con estrella y por proyectos madrileños donde la mezcla de influencias no es pose, sino idioma propio.

Genaro Celia (Colombia) y Agustín Mikielievich (Argentina) al frente de la cocina de Insurgente. / EPE

Mientras que, en Mili hay dos biografías que explican el tono. Jorge Luis Pabon crece en Puerto Rico con una certeza cultural: cocinar y reunirse alrededor de la mesa no es una actividad, es un centro de gravedad. Luego llegan las cocinas de referencia internacional —El Celler de Can Roca, The French Laundry, Marcus— y, sobre todo, su etapa como Executive Chef en Estela (NYC), donde afina una cocina estacional, atrevida y de influencia global. También participa en aperturas relevantes en Nueva York como Agern, Manhatta y Great Jones Distilling Co.

Alexis Morgan, por su parte, trae la hospitalidad sureña desde Carolina del Norte y un recorrido que combina hoteles de lujo (Luxury Collection y Four Seasons) con restaurantes neoyorquinos como Craft y Altro Paradiso. Su perfil, además, es clave para entender el concepto: conocimiento de vino, vocación pedagógica y una forma de servicio cálida, colaborativa, sin distancia.

Cocina de temporada sin pretensión

La semana en Insurgente se plantea en formato carta —comida y cena— y con el mismo pulso que define a ambos proyectos: cocinar con lo que ofrece el mercado y dejar que la temporada marque el camino. Insurgente lo hace desde una base latina que se permite viajar por España, México, Brasil, Perú o Japón sin pedir permiso; Mili llega con esa mentalidad de wine bar que entiende la mesa como conversación.

En el plato, el cruce se nota. Entre los pases de esta carta efímera, formada por doce platos y llamada la joda criolla, aparecen combinaciones que buscan equilibrio entre potencia y precisión: parpatana de atún a la brasa con cremoso de plátano macho, jugo de pollo al amontillado y ensalada de hinojo y manzana verde; picantón a la brasa con emulsión de pimientos asados y miso, tubérculos crujientes y sus salsitas; un pithivier de cangrejo, arroz y bechamel bautizado con humor como 'Burrito Francés'; tartar de dorada con crema de almejas y yuzu picantito; o albóndigas de cordero a la parrilla con hojas de parra y crema de cebollas. Son platos que hablan el idioma del mercado —brasa, jugos, vegetales, acidez— pero con giros que delatan trayectorias largas: cocinas exigentes, servicio constante y buen hacer.

Platos de la carta temporal de Insurgente y Mili. / EPE

El toque dulce corre a cargo de las recomendaciones gastronómicas de Mili con dos postres: peras al vino con pastel y sabayón de nueces y/o queso manchego con uvas asadas con crema de miel, con un precio de 8 euros cada uno.

Postres de la carta temporal de Insurgente y Mili. / EPE

Vinos sin solemnidad (y con dos guías)

Si Mili mira a los wine bars neoyorquinos, la bebida no puede ser un apéndice. Aquí se plantea como parte del relato que acompaña el ritmo social del concepto. Durante la colaboración, los vinos estarán guiados por Alexis Morgan, sumiller de Mili, y por Alberto Ruffoni, reconocido por su papel como Spanish Wine Master en la competición del mismo nombre. La idea no es complicar, sino afinar: servir con criterio y explicar sin imponer esta selección hecha con mucho cuidado y poniendo en valor uvas de todas las partes del mundo, desde Argentina hasta Francia como parte de un alto en el camino entre viñedos.

La semana también se vive en clave festiva: el jueves habrá DJ en directo y el sábado 7 de marzo el Mercado de Chamberí se convierte en una celebración, con música en directo y cócteles. Un recordatorio de que este tipo de colaboraciones —cuando se hacen en un mercado, y no en un salón blindado— ganan cuanto más porosas son: entran vecinos, curiosos, fieles, gente que viene a comprar y se queda a cenar.