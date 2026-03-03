Getafe rechaza la ampliación del vertedero de Pinto y exige descentralización en la gestión de residuos

El Ayuntamiento de Getafe ha mostrado su "rechazo frontal" a la construcción de la Fase 5 del vertedero de Pinto, que extendería su período de funcionamiento 20 años más. En el último Pleno municipal celebrado este martes, la mayoría del consistorio ha dado luz verde a las alegaciones al anteproyecto que prevé su ampliación con un nuevo vaso y ha exigido su descentralización.

El Gobierno local, formado por PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, ha enviado sus alegaciones formales al anteproyecto a la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular. En ellas, Getafe exige a la Comunidad de Madrid que "paralice" dicha ampliación y "apueste por la descentralización" en la gestión de la Mancomunidad del Sur. "Es inadmisible la propuesta de ampliación que pretende la Comunidad. Quieren enterrar los residuos y su incompetencia los próximos veinte años. Les pedimos que hagan su trabajo, cumplan la normativa europea y dejen de contaminar el sur de la región", ha apuntado el concejal de Transición Ecológica y Medio Ambiente de Getafe, Jesús Pérez (Más Madrid), durante el Pleno.

El concejal ha recordado que la Fase 4 de este macrovertedero de Pinto, que abarca 148 hectáreas y opera desde 1986, iba a ser la última, tal y como se consensuó con todos los municipios bajo la anterior presidencia de la Mancomunidad, que ya trabajaba para descentralizar los residuos con una nueva instalación en la zona este. Sin embargo, la memoria ambiental revela el proyecto de ejecución de la Fase 5, un nuevo vaso con capacidad para 20 millones de metros cúbicos para otros 20 años, algo a lo que se opone Getafe.

Según denuncian desde el Ayuntamiento, "no tiene ningún sentido" que una sola instalación, ubicada en una zona que afecta directamente a Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, "siga siendo el único receptor de la basura generada por 71 municipios", pues tienen que asumir los residuos de localidades tan alejadas como Las Rozas o Torrelodones.

"Esta dependencia absoluta del modelo de vertedero genera impactos ambientales severos, como concentraciones estratosféricas de metano", han reiterado desde el Ejecutivo municipal, donde recalcan además "la falta de transparencia en este proceso". En este sentido, recuerdan que en marzo de 2024, cuando la Comunidad de Madrid rebajó la protección del Parque Regional del Sureste a través de la Ley de Economía Circular, Getafe ya se posicionó en contra de una posible ampliación.

Noticias relacionadas

Ante las dudas, la presidencia de la Mancomunidad justificó que esos terrenos se destinarían a una planta de recuperación y reciclaje, una promesa que el actual proyecto de vertido "ha demostrado ser falsa". Por ello, el concejal getafense de Transición Ecológica exige "una planificación estratégica a nivel territorial que adapte la gestión a la normativa europea y deje de tratar al sur de la región como el gran macrovertedero madrileño".