El Getafe y Nyom ajustan cuentas con Vinicius tras ganar en el Bernabéu: "Digamos que fue un buen cambio"

La histórica victoria del Getafe en el Santiago Bernabéu sigue dando que hablar. En este caso, por el pique que mantienen ambos equipos, Vinicius y Nyom mediante, desde el partido de la primera vuelta, en el que el Real Madrid se impuso con un solitario gol de Mbappé.

Y es que en ese partido de septiembre en el Coliseum, Nyom no duró ni un minuto sobre el campo apenas, al ser expulsado por una entrada sobre el brasileño nada más entrar como suplente. Y luego el delantero, con el encuentro acabado, se burló de ello al buscar a Bordalás y decirle: “Buen cambio”. Algo de lo que Nyom, que ayer no jugó, no se había olvidado.

Un "BUEN cambio"

Tras pitar el colegiado y confirmarse la primera victoria azulona en el Bernabéu desde 2008, el lateral del Getafe fue a buscar a Vinicius y le recordó lo ocurrido en la primera vuelta. Esto provocó un visible enfado de su rival, a quien José Bordalás y sus ayudantes trataron de calmar. En la trifulca también aparecieron Militao, Ceballos y Asencio para intentar defender a Vinícius, quien meses antes también tuvo un encontronazo con el jugador del Getafe.

No acabó ahí la cosa, porque este martes el propio club, desde sus redes sociales, continúo con ello, publicando las imágenes de un Nyom que, ante la ausencia de Djené, se encargó de la habitual celebración, con el “más tres al bolsillo”.

“Nos encanta cuando lo hace Djené, pero digamos que fue un BUEN CAMBIO”, acompañó la publicación azulona a las fotos