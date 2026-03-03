SOLIDARIDAD
La exposición solidaria de muñecas Nancy en Móstoles recauda 3.874 euros para la investigación contra el cáncer infantil
Gracias a la colaboración ciudadana a través de microdonativos de 2 euros, la exposición de Nancy en Móstoles logró un incremento del 59,5% en las donaciones para la investigación contra el cáncer infantil
El pasado sábado, la Sala del Reloj del Centro Cultural Villa de Móstoles se convirtió en un escenario de nostalgia y compromiso social. La exposición solidaria de muñecas Nancy, organizada por la Concejalía de Cultura en colaboración con la asociación Nancy Contra el Cáncer Infantil, cerró sus puertas con un éxito rotundo: 3.874 euros recaudados que se destinarán de forma íntegra a la investigación del cáncer infantil.
Esta cifra supone un salto cualitativo respecto a la convocatoria anterior, con un incremento de los donativos de aproximadamente el 59,5%. El evento, que atrajo a una gran afluencia de vecinos y visitantes, permitió disfrutar de una colección única de 200 ejemplares que recorren la evolución estética y social de la emblemática muñeca desde los años 70 hasta la actualidad.
Un viaje generacional por la historia
La muestra no fue solo una exhibición de juguetes, sino un recorrido temático por diferentes épocas. Los asistentes pudieron transitar por secciones como 'Protagonistas de la Historia', los elegantes 'Años 20' o el ámbito de los 'Deportes'. Esta variedad convirtió la exposición en un punto de encuentro intergeneracional, donde los modelos más icónicos de Nancy sirvieron de hilo conductor para una causa benéfica.
Aunque el acceso al recinto era gratuito, la organización habilitó una fórmula de microdonativos de 2 euros. Por cada aportación, los visitantes recibían una participación para una rifa benéfica celebrada al término de la jornada. Ha sido precisamente esta respuesta ciudadana la que ha permitido alcanzar el récord de recaudación de este año.
Compromiso con la investigación
La iniciativa refuerza el trabajo de la asociación sin ánimo de lucro Nancy Contra el Cáncer Infantil, entidad que mantiene un estrecho vínculo con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a nivel nacional.
Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Móstoles y la asociación organizadora demuestran que es posible unir la divulgación cultural y el coleccionismo con el apoyo directo a la ciencia. El beneficio íntegro de la jornada contribuirá a financiar proyectos de investigación que buscan mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en los más pequeños.
