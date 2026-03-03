La EMT convierte cinco autobuses de la capital en galerías de arte sobre ruedas gracias a #MadridEsArte

Un escaparate de arte sobre ruedas. Cinco autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid se convierten en galerías de arte en movimiento gracias a la iniciativa #MadridEsArte, que permitirá disfrutar de las obras de cinco artistas que residen y trabajan en la capital.

Con motivo de la celebración de ARCO Madrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que tiene lugar esta semana en Ifema, el Ayuntamiento ha presentado la acción, que permitirá a los madrileños disfrutar de distintas obras hasta el próximo 15 de marzo. En concreto, los artistas que colaboran con la acción son Marta Ruiz, Cristina Iturrioz, Jaime Monge, Claudia Alonso-Allende y Anna Barrachina.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado este martes en la plaza de Cibeles uno de los vehículos que participan en la iniciativa, en un acto en el que la artista Marta Ruiz ha completado en directo su obra realizada en trazo continuo sobre el lateral del autobús. "La EMT no solo es un medio de movilidad, sino que puede ser algo más, es nuestro mejor escaparate con 1,9 millones de personas que acceden todos los días, lo usan todos los días, pero además es la imagen que puede ver uno cuando pasea por la ciudad de Madrid", ha explicado el delegado a los medios.

Las creaciones artísticas estarán presentes en las líneas 9 (Sol/Sevilla-Hortaleza), 10 (Cibeles-Palomeras), 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas), 52 (Sol/Sevilla-Santamarca) y 146 (Callao-Los Molinos), y forman parte de una acción impulsada por EMT Madrid en colaboración con Global España para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y aprovechar el gran impacto visual de los autobuses en la vida urbana.

Durante el acto, Marta Ruiz ha finalizado su obra ejecutada en trazo continuo sobre uno de los laterales del autobús de la línea 141. "He intentado representar a los ciudadanos de Madrid en movimiento porque al final considero que Madrid es una ciudad con mucha energía, con mucho movimiento de gente y básicamente pues ese es el concepto principal", ha detallado a la prensa.

Otra de las artistas que participa en la acción, Claudia Alonso-Allende, ha celebrado que su obra, creada a partir de un collage de otros diseños inspirados en frescos de Madrid, se pueda contemplar en los autobuses de la línea 9, "muy céntrica y en la que se ha subido varias veces". "Tengo algún fresco del Palacio Real, del Escorial, de Aranjuez, hay varias obras que me hace mucha ilusión porque es que son obras interpretadas aquí", ha indicado a los medios.

Estos son los cinco artistas

Marta Ruiz (Logroño, 1994), artista española afincada en Madrid, articula su obra a través del trazo continuo, una técnica que reduce la figura humana a su expresión más esencial. Con experiencia profesional en Madrid, Australia y Barcelona, su trabajo combina minimalismo, síntesis y una atención precisa al gesto.

Por su parte, Cristina Iturrioz, nacida en Pamplona, es una artista pluridisciplinar cuya trayectoria se remonta a finales de los años 90. Tras iniciarse en el dibujo, el diseño gráfico y la pintura figurativa, ha evolucionado hacia una expresión más libre, con una apuesta por la abstracción, las texturas y los soportes experimentales.

El artista y arquitecto Jaime Monge centra su trabajo en la figura humana, representada de forma abstracta y despojada de rasgos individuales, con el objetivo de que cualquier espectador pueda verse reflejado en sus composiciones. Sus escenas recrean momentos cotidianos y exploran los vínculos que conectan a las personas.

Claudia Alonso-Allende, madrileña y formada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, orienta su producción al estudio de la percepción y a cómo esta condiciona la interpretación del mundo. Su obra se inspira en grandes maestros clásicos.

Completa el elenco Anna Barrachina, pintora contemporánea residente en Madrid, cuya crianza en el norte de Alemania ha influido en un estilo colorido y vibrante. Su trabajo combina abstracción y figuración y plantea una reflexión sobre la libertad individual.