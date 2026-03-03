Detenidos Félix 'el flaco' y Juan Carlos, dos históricos atracadores madrileños, por robar 154.000 euros en un banco en Cáceres

La Policía Nacional ha detenido a dos históricos atracadores de 58 y 55 años de edad acusados de perpetrar el pasado 16 de enero el robo de 154.000 euros en una sucursal bancaria de la Caja Rural de Extremadura en Cáceres a punta de pistola, llegando a golpear y maniatar con bridas a dos empleados.

Se trata de dos conocidos delincuentes, Félix 'el flaco' y Juan Carlos, ambos residentes en Madrid y que acababan de salir de prisión tras cumplir más 30 años encarcelados por múltiples delitos relacionados con robos con fuerza, atracos, tráfico de drogas e incluso un homicidio, en el caso del segundo de ellos.

Los dos varones delincuentes accedieron en el horario de cierre a la sucursal, cuando ya no había clientes, y permanecieron armados más de 25 minutos, obligando a los empleados a abrir la caja fuerte y el cajero automático para hacerse con el dinero.

Por su dilatada experiencia, sabían del tiempo de retardo en abrirse la caja fuerte y en que no se debía introducir más de tres veces las claves para evitar se que bloqueara. Tras obtener el botín, huyeron con el dinero en una mochila y un maletín que encontraron en el propio establecimiento, según ha informado la Policía Nacional.

Uno de los asaltantes condujo por la fuerza a una empleada hasta la caja fuerte, obligándola a introducir las claves para su apertura, mientras que otro golpeó a un segundo empleado varón en la cabeza con la empuñadura del arma, indicándole que bajase la vista y permaneciese inmóvil. Luego maniataron a ambos con bridas y los encerraron en un cuarto de baño.

Sorprendido en un control de tráfico

Cuando los agentes de UDEV Central y de la Jefatura Superior de Extremadura ya investigaban el robo, que cometieron con gorros, guantes y bragas para ocultar su identidad, la Policía Municipal de Madrid sorprendió a uno de ellos, Félix 'el flaco', en un control de tráfico portando una pistola simulada, una máscara y drogas.

En concreto, Félix se encontraba en tercer grado y había abandonado la prisión semanas antes, por lo que fue ingresado de nuevo en un centro penitenciario mientras continuaban las diligencias de investigación que terminaron señalándole como uno de los dos ladrones de la sucursal bancaria extremeña.

Félix 'el flaco', que fue el que tomó el rol de dirigir el atraco en la sucursal bancaria, es conocido por los agentes de la Policía por otros robos similares en los años 80 y 90 en los que llegó a repartir algo del dinero sustraído con los empleados del banco asaltado.

Viajaron disfrazados de obreros en una furgoneta

La Policía ha realizado en la operación 'Grinch-Srek' cuatro entradas y registros en la ciudad de Madrid, Arroyomolinos, Fuenlabrada y en Camarenilla (Toledo), donde se incautó diverso material relacionado con el atraco, así como un vehículo y 2.450 euros en billetes de 10 euros ocultos en el interior de un abrigo.

Los agentes lograron identificar a los implicados al constatar que habían viajado tres días antes de Madrid a Cáceres en una furgoneta disfrazados de obreros y provistos de un colchón para dormir. También han acreditado que Juan Carlos --que tiene tres hermanos igualmente con delitos por robos-- se compró un coche utilitario tras el atraco.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, ambos delincuentes detenidos por agentes de la UDEV Central y la Jefatura Superior de Extremadura han ingresado en prisión provisional por su implicación en este nuevo robo con violencia del pasado 16 de enero.

En una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, el jefe del Grupo II de robos de la UDEV Central ha destacado que estos delitos en entidades bancarias son residuales ya en España. "Es un delito contra el patrimonio cada vez menos frecuente, hacemos una media de una operación al año y suelen estar detrás gente veterana con mucha experiencia", ha indicado.

Noticias relacionadas

En este sentido, el responsable policial ha recordado que desde 2022 se contabiliza una operación en León por un atraco a un banco con un padre y dos de sus hijos detenidos; otra operación en Alicante y Murcia con napolitanos implicados y una tercera, ya en 2025 en Málaga, donde se arrestó a un italiano y una ciudadana española.