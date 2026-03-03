SUCESOS
'Ladrones de lunas': detenidos dos hombres por una oleada de robos en talleres de la Comunidad de Madrid
Los arrestados están acusados de 9 robos con fuerza en sendos establecimientos de la misma franquicia
Durante días, distintos talleres y oficinas de una cadena dedicada a la reparación y sustitución de lunas de automóbiles de la Comunidad de Madrid fue siendo víctima, uno por uno, de una sucesión de asaltos con fuerza. Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional se ha saldado con la detención de dos hombres acusados de una oleada de nueve robos.
Las pesquisas arrancaron a principios de febrero, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de dos robos en establecimientos de la compañía en Alcorcón y Fuenlabrada. A partir de ahí, el reguero de denuncias fue creciendo y extendiéndose por el mapa: Madrid capital, Alcalá de Henares, Coslada, Parla y Alcobendas sumaron nuevos episodios con características similares. 03marzo
Con la investigación ya avanzada, los agentes detectaron que no se trataba de hechos aislados: el mismo modus operandi se repetía en distintos talleres de la misma franquicia. La operación se cerró con un dispositivo conjunto que culminó el 13 de febrero con la localización y detención de los dos sospechosos en Carranque (Toledo).
Un día después se practicaron dos entradas y registros en los domicilios de los arrestados. Allí, los investigadores hallaron diversos efectos procedentes de los asaltos, y se iniciaron las gestiones para su devolución a la empresa afectada. Los dos detenidos han sido arrestados como presuntos responsables de 9 delitos de robo con fuerza en establecimientos y han quedado pasado a disposición judicial.
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Madrid, ante la 'oportunidad del siglo' de liderar la transformación de las grandes urbes en las nuevas ciudades globales
- Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona
- Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
- El Ministerio de Transportes aprueba la reforma de la A-3 en Madrid con una inversión de 540,8 millones de euros
- El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
- El polémico 'influencer' Ceciarmy 'estrella' un Ferrari en una conocida discoteca de Madrid y las redes descubren que era un montaje
- El pueblo 'andaluz' a 30 minutos de Madrid: repleto de casas blancas, manantiales y ventanas decoradas con flores