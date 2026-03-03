'Ladrones de lunas': detenidos dos hombres por una oleada de robos en talleres de la Comunidad de Madrid

Durante días, distintos talleres y oficinas de una cadena dedicada a la reparación y sustitución de lunas de automóbiles de la Comunidad de Madrid fue siendo víctima, uno por uno, de una sucesión de asaltos con fuerza. Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional se ha saldado con la detención de dos hombres acusados de una oleada de nueve robos.

Las pesquisas arrancaron a principios de febrero, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de dos robos en establecimientos de la compañía en Alcorcón y Fuenlabrada. A partir de ahí, el reguero de denuncias fue creciendo y extendiéndose por el mapa: Madrid capital, Alcalá de Henares, Coslada, Parla y Alcobendas sumaron nuevos episodios con características similares. 03marzo

Con la investigación ya avanzada, los agentes detectaron que no se trataba de hechos aislados: el mismo modus operandi se repetía en distintos talleres de la misma franquicia. La operación se cerró con un dispositivo conjunto que culminó el 13 de febrero con la localización y detención de los dos sospechosos en Carranque (Toledo).

Noticias relacionadas

Un día después se practicaron dos entradas y registros en los domicilios de los arrestados. Allí, los investigadores hallaron diversos efectos procedentes de los asaltos, y se iniciaron las gestiones para su devolución a la empresa afectada. Los dos detenidos han sido arrestados como presuntos responsables de 9 delitos de robo con fuerza en establecimientos y han quedado pasado a disposición judicial.